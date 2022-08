Orlen: Gaz będzie trzykrotnie droższy, a cena ropy nie przekroczy 115 dolarów Alert

Dominujące scenariusze zakładają, że średnia cena ropy Brent w 2022 roku nie przekroczy 115 amerykańskich dolarów za baryłkę ropy naftowej, a średnia cena gazu będzie wyższa prawie trzykrotnie względem średniej ceny w 2021 roku na polskim rynku Towarowej Giełdy Energii – ocenia PKN Orlen.

Zawór gazowy. Źródło: freepik

– Podwyżki stóp procentowych banków centralnych, kryzys gazowy i energetyczny w Europie, powolny wzrost gospodarczy w Chinach oraz ciągłe zakłócenia łańcucha dostaw sygnalizują pogarszające się globalne tło gospodarcze dla rynku ropy – napisano w prezentacji wynikowej PKN Orlen za drugi kwartał 2022 roku.

Pomimo spadku o kilkadziesiąt procent kwartał do kwartału marże rafineryjne wciąż utrzymują się na wysokich poziomach z powodu niedoboru paliw na rynkach globalnych. Niechęć do zakupów ropy Ural spowodowała, że europejski rynek spot tej ropy utracił płynność, czego wyrazem jest wzrost dyferencjału Ural/Brent do powyżej 30 USD/baryłkę.

Wzrost cen ropy naftowej i gazu ziemnego działa niekorzystnie na marże petrochemiczne. – Jednak ze względu na to, że produkty petrochemiczne mają znacznie płytsze rynki niż paliwa, przez co są bardziej wrażliwe na zmiany kierunków dostaw, poziomy marż petrochemicznych są trudne do przewidzenia – napisano w prezentacji.

Sytuacja na rynku gazu uległa pogorszeniu ze względu na politykę Rosji i ograniczenia dostaw surowca z kierunku wschodniego przez Nord Stream 1. W najbliższych miesiącach oddziaływać na rynek mogą także ryzyka związane z chęcią ograniczania zużycia gazu w krajach UE.

– Zakładamy, że średnia cena gazu w 2022 roku będzie wyższa prawie trzykrotnie względem średniej ceny gazu w 2021 roku na polskim rynku TGE – napisano w prezentacji. – Oczekujemy silnego wzrostu cen energii elektrycznej do poziomu ponad 1000 PLN/MWh,, tj. wzrost 2,6x rok do roku w efekcie utrzymujących się bardzo wysokich cen gazu i węgla spowodowanych głównie sytuacją geopolityczną oraz wysokich cen praw do emisji CO2 – dodano.

Polska Agencja Prasowa/Jakub Sadowski