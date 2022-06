Węgrecki: Trzeba się zastanowić nad sensem Ropociągu Pomorskiego Energetyka

– Trzeba się zastanowić nad sensem Ropociągu Pomorskiego. W PKN Orlen zastanawiamy się nad paliwami syntetycznymi, wychwytywaniem CO2 i zatłaczaniem go do kawern na Bałtyku. Jeśli będziemy produkować węglowodory na naszych rafineriach, o tyle spadnie zapotrzebowanie na import ropy – powiedział Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen podczas konferencji Nafta i Gaz.

Ropociąg. Fot. Flickr

– Trzeba się zastanowić nad sensem Ropociągu Pomorskiego. W PKN Orlen zastanawiamy się nad paliwami syntetycznymi, wychwytywaniem CO2 i zatłaczaniem go do kawern na Bałtyku. Jeśli będziemy produkować węglowodory na naszych rafineriach, o tyle spadnie zapotrzebowanie na import ropy. Musimy myśleć co dalej. Jeszcze pięć lat temu nie mówiliśmy o tych kwestiach, bo ropa i gaz były tanie. Teraz koszt paliw kopalnych zbliża się do produkcji wodoru z elektrolizerów. Z wodoru mogą być z kolei produkowane paliwa syntetyczne. Dzięki temu spadnie zapotrzebowanie na ropę – powiedział Józef Węgrecki.

– Elektrownia w Równym i Chmielnicki mają potencjał do produkcji wodoru i innych paliw. Nie wiemy jak się skończy wojna, a od tego zależy przyszła współpraca. Na dzień dzisiejszy decyzja o budowie rurociągu jest przedwczesna. Rafinerie Schwedt i Leuna mają inne uwarunkowania. My teraz zastanawiamy się nad udrożnieniem Wisły, żeby być może umożliwić transport CO2 w zbiornikach, by potem go składować – podkreślił.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura