Trwa naprawa po wycieku Ropociągu Przyjaźń, ale przyczyna pozostaje nieznana

Trwa już naprawa po wycieku Ropociągu Przyjaźń w Polsce, który ograniczył dostawy ropy do Niemiec. – Służby techniczne PERN rozpoczęły już naprawę rozszczelnionego rurociągu, który dostarcza ropę naftową do Klientów niemieckich. – podaje operator ropociągów w Polsce – Jednocześnie prowadzone są analizy związane z przyczyną zdarzenia.

Nowe zbiorniki w Bazie Paliw w Dębogórzu. Źródło: PERN

Ropociąg Przyjaźń doświadczył wycieku 12 października, który ograniczył dostawy ropy do Niemiec. Tamtejsi klienci odbierają dostawy z Rosji oraz naftoportu w Gdańsku dostarczającego go z różnych stron świata przez Polskę. Operator ropociągów polskich PERN poinformował, że dotąd nie ma dowodu na udział stron trzecich w wycieku, choć seria incydentów w energetyce europejskiej pociągnęła za sobą spekulacje na ten temat.

– Służby techniczne PERN rozpoczęły już naprawę rozszczelnionego rurociągu, który dostarcza ropę naftową do Klientów niemieckich. Celem jest jak najszybsze przywrócenie pracy magistrali i pełne wznowienie tłoczeń surowca – czytamy w komunikacie PERN. – W nocy realizowane były prace związane z oczyszczeniem rurociągu z pozostałej w nim ropy, co stworzyło bezpieczne warunki do działań przy usunięciu usterki. Jednocześnie prowadzone są analizy związane z przyczyną zdarzenia.

– Na miejscu obecne są cały czas służby związane z ochroną środowiska i rekultywacją gruntu. Dziś w godzinach wieczornych planujemy kolejną aktualizację informacji – czytamy dalej.

PERN/Wojciech Jakóbik