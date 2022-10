Wyciek Ropociągu Przyjaźń został usunięty, ale przyczyna pozostaje nieznana Alert

Operator ropociągów w Polsce podał, że usunął usterkę Ropociągu Przyjaźń, która doprowadziła do wycieku 11 października. Jej przyczyna pozostaje nieznana.

– Służby techniczne PERN przywróciły w sobotę pełną funkcjonalność uszkodzonej kilka dni temu nitki rurociągu, którym dostarczana jest ropa naftowa do niemieckich Klientów spółki. Obecnie dostawy odbywają się przy wykorzystaniu obydwu rurociągów Odcinka Zachodniego – czytamy w komunikacie PERN. – Trwa badanie przyczyn, które doprowadziły do rozszczelnienia. O zdarzeniu natychmiast powiadomiły systemy automatyki PERN. Pozwoliło to na sprawne podjęcie działań ratowniczych oraz na natychmiastowe przystąpienia do naprawy ropociągu. Obecnie aktywność służb PERN skupia się na oczyszczeniu terenu i przywróceniu go do stanu pierwotnego.

Późnym wieczorem 11 października doszło do wycieku Przyjaźń około 70 km koło Płocka, który ograniczył dostawy ropy do Niemiec. Ta magistrala służy do przesyłu surowca z Rosji oraz naftoportu w Gdańsku. Koincydencja czasowa z licznymi incydentami w energetyce europejskiej posłużyła do spekulacji na temat działań Rosjan, ale PERN nie ma dotąd informacji o udziale stron trzecich w zdarzeniu.

