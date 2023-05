Rosja chce ominąć sankcje na LNG z pomocą Chin Alert

Agresja na Ukrainę nie tylko pozbawiła Rosję dochodów z tytułu eksportu surowców energetycznych do Europy, ale także odcięła jej dostęp do technologii potrzebnej do eksploatacji gazu, jednak Chiny mogą zaoferować pomoc.

FSRU. Fot. Hoegh LNG.

Warto zwrócić uwagę, że firma NOVATEK jest największym rosyjskim prywatnym producentem gazu ziemnego i drugim co do wielkości w ogólnej produkcji gazu jako holding Gazpromu, jednak w wyniku sankcji utracił dostęp do zachodniej technologii.

Ze względu na fakt, że amerykański Baker Hughes odmówił dostarczenia turbin gazowych potrzebnych do skraplania gazu, rosyjska firma poszukiwała rozwiązań na alternatywnych rynkach.

NOVATEK znalazł w Chinach turbiny do zasilania linii budowanego projektu Arctic LNG-2, a chińska firma Harbin Guanghan Gas Turbine może zostać dostawcą turbin do zasilania elektrowni rosyjskiej firmy. Firma może dostarczyć maszyny dla dwóch pierwszych linii projektu LNG, z których każda wymaga około 150 MW mocy.

Należy wspomnieć, że projekt Arctic LNG-2 będzie się składał z trzech linii o przepustowości 6,6 mln ton rocznie każda. Uruchomienie pierwszej planowane jest na koniec 2023 roku, drugiej na 2024 rok, trzeciej na 2025 rok. W stoczni w Murmańsku na betonowych bazach budowane są linie LNG na potrzeby instalacji, które następnie będą transportowane drogą morską do Zatoki Obskiej (Morze Karskie) na miejsce instalacji do obok miejscowości Gyda.

Kommiersant / Jacek Perzyński