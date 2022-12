Putin chce zakręcić kurek tym, którzy narzucą mu cenę ropy Alert

Prezydent Władimir Putin podpisał dekret zakazujący sprzedaży ropy rosyjskiej podmiotom, które wprowadzą cenę maksymalną zakomenderowaną przez Australię, G7 oraz Unię Europejską w ramach sankcji za atak Rosji na Ukrainę.

Dostawy za specjalną zgodą prezydenta Putina będą nadal możliwe pomimo zakazu w sprawie ceny maksymalnej. Dekret w tej sprawie został opublikowany 27 grudnia na stronach rosyjskiej legislatury. Wchodzi w życie pierwszego lutego i będzie ważny do pierwszego lipca 2023 roku.

Kraje G7 wprowadziły cenę maksymalną ropy z Rosji od piątego grudnia 2022 roku w wysokości 60 dolarów za baryłkę Urals. Firmy rosyjskie, które się nie podporządkują nie uzyskają ubezpieczenia ładunku i nie będą go mogły dostarczyć. Warto przypomnieć, że Unia wprowadziła embargo na dostawy morskie, a Polska i Niemcy zadeklarowały porzucenie dostaw z Rosji do końca 2022 roku. USA, Wielka Brytania i Kanada porzuciły ropę z Rosji wiosną tego roku. To reakcja na inwazję Rosji na Ukrainie.

Kommiersant/Wojciech Jakóbik