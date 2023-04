Rosja może zacząć zarabiać na dostawach gazu do Chin w połowie przyszłej dekady Alert

Rosja rozważa dostawy gazociągowe do Chin od firm innych niż kontrolowany przez Kreml Gazprom, który obecnie ma monopol na eksport, oświadczyło we wtorek rosyjskie ministerstwo energetyki. Chce dalej zwiększać eksport, ale zarobi na nim być może dopiero w połowie następnej dekady.

Siła Syberii w budowie. Fot. Gazprom

Artem Wechow, szef departamentu rozwoju przemysłu gazowego rosyjskiego resortu, powiedział, że gaz ziemny ze złóż Rosnieftu i Irkutsk Oil Company mogą zostać wykorzystane do eksportu poprzez gazociąg Siła Syberii 2. Do tej pory Gazprom posiada prawny monopol na eksport gazociągami.

Przemawiając na konferencji w Moskwie, powiedział, że żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Moskwa patrzy na rurociąg o długości 2 600 km, który miałby przepustowość 50 miliardów m3 gazu rocznie jako sposób na zastąpienie utraconego eksportu do Europy.

Dziennik Kommiersant poinformował w styczniu, że Rosnieft chce dostarczać gaz ziemny ze swoich złóż w obwodach krasnojarskim i irkuckim do gazociągów Siła Syberii 2, które będą zaopatrywać w surowiec Państwo Środka przez terytorium Mongolii.

Wieczesław Kułagin z moskiewskiego Instytutu Badań Energetycznych powiedział na tej samej konferencji, że Rosja prawdopodobnie nie osiągnie żadnych zysków z eksportu gazu do Chin w tej dekadzie, ponieważ będzie odzyskiwać koszty i płacić podatki. – Byłoby wspaniale, gdybyśmy osiągnęli jakiś zysk z eksportu przez Siłę Syberii 1 do połowy następnej dekady – powiedział Kułagin.

W 2023 roku planowany jest mimo to wzrost eksportu gazu do Państwa Środka. – Rosja planuje znacznie zwiększyć eksport gazu do Chin do końca roku – ogłosił wicepremier i minister energetyki Aleksander Nowak, powołując się na rosyjską agencję informacyjną TASS. – W zeszłym roku dostarczyliśmy 15 miliardów m3 gazu ziemnego i spodziewamy się, że w 2023 roku liczba ta osiągnie 22 miliardy m3, co oznacza wzrost o prawie 50 procent – podkreśla. Nowak dodał, że z dotychczasowych danych wynika, że ​​do końca 2022 roku wzrosły dostawy ropy, gazu i węgla.

W marcu rosyjscy i chińscy przywódcy Władimir Putin i Xi Jinping polecili swoim delegacjom rządowym sfinalizowanie przygotowań do dokumentów dotyczących gazociągu Siła Syberii 2, tak aby mogły one zostać podpisane tak szybko, jak to możliwe. Putin omówił plan z chińskim prezydentem Xi w zeszłym miesiącu. Podczas gdy Rosja spieszy się z zawarciem umowy, Pekin jest dobrze przygotowany do twardego targu, ponieważ analitycy twierdzą, że Chiny nie będą potrzebowały dodatkowych dostaw gazu przed 2030 roku.

Władze poleciły swoim przedstawicielom rządu, aby jak najszybciej dokończyli przygotowania do podpisania dokumentacji gazociągu Siła Syberii 2. Należy zaznaczyć, że w wyniku sankcji wiele krajów w Europie przestało importować rosyjski gaz, a Kreml stracił ważne źródło dochodu. Jednak Rosja eksportuje swoje surowce do Indii i Chin, które kupują rosyjskie surowce po niższych cenach.

Pipeline Technology Journal / Reuters / Jacek Perzyński / Bartosz Siemieniuk