Eksport Gazpromu w pierwszym kwartale roku spadł prawie o 20 procent Alert

Infrastruktura gazowa. Fot. Uniper

Eksport gazu Gazpromu w pierwszym kwartale roku spadł o prawie jedną piątą względem poprzedniego roku – informuje Reuters.

Spadek sprzedaży gazu

Według źródła, eksport Gazpromu przy użyciu rurociągowych systemów przesyłowych spadł o 19,2 procent rok do roku. Nominalnie Gazprom wyeksportował 39,62 mld m sześc. gazu. Firma odpowiada za około 35 procent dostaw gazu do Europy.

Wcześniej spółka poinformowała, że spodziewa się 16-procentowego spadku wolumenu sprzedanego do Europy w bieżącym roku. Wpływ na to ma mieć pandemia koronawirusa, spowolnienie gospodarcze oraz wyjątkowo ciepła zima. Gazprom w tym roku planuje sprzedać 166.6 mld m sześc. gazu w porównaniu do 199,2 mld m sześc. w ubiegłym roku.

Ta sytuacja oddala plany rosyjskiego monopolisty, który zakładał rok roczne zwiększanie eksportu swojego gazu. W ślad za spadającymi wolumenami sprzedanego gazu idzie jego cena. To już ma wpływ na historycznie wyniki finansowe Gazpromu w tym roku.

Reuters/ Marsiusz Marszałkowski