Rosja jest bezradna więc powiększa okrucieństwo. Kaczyński apeluje o wzmocnienie sankcji Bezpieczeństwo

Jarosław Kaczyński. Fot. Piotr Drabik/Flickr

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreśla, że konieczne są zdecydowane decyzje zachodu wobec Rosji. Apeluje o odcięcie się od ropy i zamknięcie portów dla Rosji.

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej, skomentował decyzje Kremla. Jego zdaniem Rosjanie są bezradni, a inwazja na Ukrainę będzie opierać się na okrucieństwie i mordach na cywilach. – Kreml zaordynował inną taktykę – na wyniszczenie. Będzie bombardować, ostrzeliwać budynki cywilne, by siać śmierć i przerażenie. Celem Rosjan jest złamanie woli walki Ukraińców poprzez okrucieństwo. To taktyka na wskroś zbrodnicza, która ma ludzi przerazić, zabić lub wypędzić – ocenił Kaczyński. Przyczyną jest wielkie niepowodzenie Rosji, o którym mówi się od początku ataku. Władimir Putin traci ludzi, w tym dowódców oraz sprzęt. – Federacja Rosyjska ponosi ciężkie straty w wojsku, wśród ścisłego dowództwa włącznie. To wszystko świadczy o tym, że ta sytuacja nie ma na dziś oczywistych rozstrzygnięć. Rosjanie przygotowują się do nowej ofensywy, ściągają wojska z różnych części świata, ale nikt nie potrafi odpowiedzieć, czy te siły zmienią sytuację na froncie – powiedział prezes partii Prawo i Sprawiedliwość.

Polityk zgadza się z wnioskiem Pentagonu, o tym że wojna na Ukrainie nie zakończy się w najbliższym czasie. – Szybkiego końca tego ludobójstwa nie będzie. Tym bardziej że ono nie spotyka się z adekwatną odpowiedzią świata – stwierdził. Zdaniem prezesa PiS sankcje, które zostały nałożone na Kreml nie są wystarczające. Konieczna jest według Kaczyńskiego, zamiana stanowiska Niemiec. Bundestag pozostaje zależny od surowców energetycznych Rosji, co stawia Niemcy w roli partnera z Moskwą. – Ale Zachód musi chcieć uderzyć Rosję na poważnie. Takie sankcje zadziałałyby szybko. Nie z dnia na dzień, lecz szybko. Jednak cały czas w tej sprawie jest weto Niemiec – komentuje i podkreśla, że konieczne jest odcięcie się od rosyjskiej ropy i zamknięcie portów dla Kremla.

Putin straszy konsekwencjami, które mogą spotkać zachód od początku agresji na Ukrainę. Kaczyński podkreśla, że zawsze istnieje możliwość rozszerzenia się wojny. Jednak w opinii prezesa PiS, jest to mało prawdopodobne.

Opracowała Maria Andrzejewska