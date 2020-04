Akademik Czerski wciąż płynie na budowę Nord Stream 2 Alert

Trasa Akademika Czerskiego opracowanie własne/MarineTraffic

Akademik Czerski, statek przeznaczony do budowy gazociągu Nord Stream 2, kontynuuje rejs na Bałtyk.

Trasa Akademika Czerskiego

Akademik Czerski, który ma dokończyć budowę Nord Stream 2, nadal zmierza w kierunku Morza Bałtyckiego, pomimo informacji podawanych przez rosyjskie, a następnie europejskie media, jakoby miał kierować się do egipskiego Port Said.

Nie jest jednak znany powód obrania takiego kursu. Niecodzienne zmiany w AIS (Systemie Automatycznej Identyfikacji – red.) Akademika Czerskiego zdarzały się już wcześniej; mogą one wynikać z praktyki żeglugi, błędów bądź celowych działań.

Akademik Czerski obrał kurs od wysokości Wysp Kanaryjskich na Zatokę Gibraltarską i ten fakt mógł dodatkowo wpłynąć na błędną interpretację jego zachowań. W rzeczywistości powodem takiego manewru była chęć ukrycia się przed huraganem nadchodzącym do wybrzeży Portugalii, który mógłby spowodować szkody na statku. Prędkość wiatru w rejonie Czerskiego dochodzi do 45 węzłów i spowodowała, że kontynuuje rejs w trudnych warunkach z prędkością około trzech węzłów (standardowa prędkość tranzytowa jednostki to około 10 węzłów).

Obecnie Akademik Czerski kontynuuje rejs na północ wzdłuż wybrzeża Hiszpanii i Portugalii mimo Port Suez we wpisie AIS.

Mariusz Marszałkowski