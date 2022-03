Rosja odpuszcza gaz za ruble. Gazprom nie zrealizuje terminu Putina Alert

Dmitrij Pieskow. Fot. Twitter

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał na konferencji prasowej, że proces przechodzenia w kontraktach gazowych Gazpromu na ruble w płatnościach zajmie czas i jest nie do zakończenia w terminie oczekiwanym przez prezydenta Władimira Putina.

Putin wezwał Gazprom do zmiany płatności w kontraktach gazowych na ruble. Jego klienci odmówili takiego rozwiązania i ostrzegli, że byłoby to naruszenie kontraktu. Prezydent Rosji zlecił zatem w dekrecie, aby mimo wszystko przejść z dolarów na ruble do 31 marca.

– Ten proces jest bardziej rozciągnięty w czasie z przyczyn technologicznych – przekonuje rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Przyznaje, że termin ustalony przez prezydenta jest niemożliwy do dotrzymania.

G7, Polska, Japonia i inni klienci Gazpromu zakwestionowali taką możliwość. Płatności w rublach zmusiłyby także Zachód do relacji z Bankiem Rosji objętym sankcjami za atak rosyjski na Ukrainę.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik