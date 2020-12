Wydobycie ropy w Rosji spadło o 11 procent rok do roku Alert

Kiwon fot. Freepik

W listopadzie 2020 roku Rosja zmniejszyła wydobycie ropy naftowej i kondensatu o 11,1 procent w stosunku do tego miesiąca w 2019 roku.

Winę ponoszą OPEC i pandemia

Wydobycie ropy naftowej i kondensatu gazowego w listopadzie wyniosło 40,96 mln ton. W ujęciu 11 miesięcy 2020 roku wydobycie ropy zmniejszyło się w stosunku do 11 miesięcy 2019 roku o 8,4 procent – do 470,16 mln ton. Eksport surowca do państw spoza WNP zmniejszył się o 11,5 procent, do 202,1 mln ton.

Dostawy ropy do członków Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) spadły o 25,8 procent, do 11,8 mln ton. Jedynym odbiorcą surowca rosyjskiego była Białoruś, która wstrzymywała odbiór surowca z Rosji przez cztery miesiące roku.

Vedomosti/Mariusz Marszałkowski