Problem z gazem na Syberii. Ludzie zostali odcięci od ogrzewania Alert

fot. Gazprom

W wyniku wyczerpania się gazu na polu kondensatu gazowego Tewriz ponad 800 mieszkańców kilku rejonów obwodu Omskiego pozostało bez podstawowego źródła ogrzewania, którym był gaz ziemny. Władze obwodu zapewniają, że w ciągu następnych pięciu lat doprowadzą błękitne paliwo do odciętych miejscowości.

Problem z gazem na Syberii

W wyniku obniżenia ciśnienia wydobywanego gazu w dwóch odwiertach pola Tewriz, lokalny operator systemu gazociągowego Tewrizneftegaz został zmuszony do wstrzymania dostaw gazu do odbiorców. Bez gazu zostało ponad 800 mieszkańców trzech regionów obwodu Omskiego-Tewriz, Tarski i Znamiennij.

Na polu gazowym Tewriz znajdują się trzy odwierty, z czego dwa eksploatowane od kilkudziesięciu lat. Jeden przechodzi obecnie remont. Już wcześniej dochodziło do czasowych spadków ciśnienia gazu, zwłaszcza podczas silnych mrozów, jednak z reguły sytuacja wracała do normy w ciągu kilku dni. Teraz sytuacja jest trudniejsza, bo do przerwy doszło jeszcze zanim w regionie zaczęła się typowa dla tego obszaru zima. Obecnie w obwodzie Omskim temperatury spadają do – 20 C.

Władze apelują do mieszkańców aby skorzystali z drewna i węgla jako przejściowych źródeł ogrzania domów. Mieszkańcy jednak skarzą się, że zainwestowali znaczne środki w gazyfikację swoich domostw, a teraz zostają na kilka lat bez dostępu do surowca służącego im jako podstawowe paliwo do ogrzania. Ponadto, cześć z nich już zlikwidowała piece na paliwo stałe.

Zgodnie z planem gazyfikacji obwodu Omskiego, do 2025 roku planuje się zbudować 95 km gazociągów dystrybucyjnych, które pozwolą na nieprzerwane dostawy błękitnego paliwa. Do tego czasu mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie władz w pozyskaniu dofinansowań m.in na zakup drewna oraz węgla.

Omsk.info/Mariusz Marszałkowski