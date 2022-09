Rosja oskarża Ukrainę o terroryzm energetyczny, który sama uprawia Alert

Służby rosyjskie poinformowały, że udaremniły atak na infrastrukturę dostarczającą gaz do Turcji i Europy, który ich zdaniem był planowany przez Ukraińców. Kilka godzin wcześniej Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej informowała o kolejnym rosyjskim ostrzale Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.



Elektrownia Zaporoże. Fot. Wikimedia Commons

Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej podała, że „powstrzymała próbę sabotażu i aktu terrorystycznego w obiekcie kompleksu naftowo-gazowego, który dostarcza energię do Turcji i Europy”. Rosjanie podtrzymują, że zatrzymali obywatela, który został zwerbowany przez Ukrainę.

Interfax nie podał żadnych szczegółów o miejscu, w którym miało dojść do ataku. Jedyną trasą, która dostarcza rosyjski gaz zarówno do Turcji, jak i do Europy, jest Turkish Stream, rurociąg przez Morze Czarne.

Rzecznik Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Artem Dehtyarenko nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Gazprom również nie komentuje tej sprawy.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) od wczoraj podaje informacje o kolejnych atakach na Zaporoską Elektrownię Jądrową. W środę znów została ostrzelana przez Rosjan.

Rosja odcięła dostawy głównymi rurociągami do Europy, pozostawiając Turkish Stream. Tym samym ograniczyła przepływy tranzytowe przez Ukrainę.

