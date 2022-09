Rosja wyposaża się w irańskie drony. Powodem są sankcje

Analitycy wywiadu brytyjskiego informują, że siły Władimira Putina są zmuszone zaopatrywać się w sprzęt z Korei Północnej i Iranu – przekazuje serwis BreakingNews. Przyczyną są sankcje europejskie, które mocno odbijają się na przemyśle zbrojeniowym Rosji. Tym samym zmuszają ją do kupowania sprzętu od innych sankcjonowanych państw.



Flaga Iranu. Źródło: Flickr

Analitycy brytyjskiego wywiadu obronnego uważają, że Moskwa w coraz większym stopniu pozyskuje broń z innych silnie sankcjonowanych państw, ponieważ jej własne zapasy się wyczerpują. Powodem są sankcje, które uderzają w rosyjski przemysł zbrojeniowy. Informacja o problemach Rosji ze sprzętem pojawiła się jakiś czas temu, jednak obecnie pojawił się dowód na jej zakupy w Iranie. Podczas ostatniej kontrofensywy wojsko ukraińskie strąciło drona typu Shahed-136 koło Kupiańska – podaje Obrona Ukrainy na Twitterze. Samobójczy dron został zestrzelony, ale nie zdetonował po uderzeniu w ziemię.

Iranian attack UAV Shahed-136, eliminated by the #UAarmy near Kupiansk, Kharkiv region.

🇷🇺 and 🇮🇷: A perfect union of two despots.

📷 @kms_d4k pic.twitter.com/M7sQ9PX1hJ

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 13, 2022