Rosja musi sprowadzać amunicję z Korei Północnej – podaje wywiad USA Alert

Amerykański wywiad ocenił, że Moskwa kupuje miliony pocisków artyleryjskich i rakiet z Korei Północnej – podaje New York Times. Wcześniej pojawiały się doniesienia, ze rosyjska armia używa dronów wyprodukowanych w Iranie. Może to oznaczać problemy z krajowym zaopatrzeniem, będące konsekwencją zniszczenia rosyjskich magazynów broni na południu Ukrainy.

Armia Rosyjska korzysta z koreańskich pocisków artyleryjskich

New York Times donosi, że w ocenie wywiadu Stanów Zjednoczonych, Rosja sprowadza rakiety i pociski artyleryjskie z Korei Północnej. Urzędnicy amerykańscy powiedzieli, że mogą potwierdzić, że doniesienia gazety są dokładne i że spodziewane są dodatkowe zakupy sprzętu wojskowego przez Rosję z tamtego kierunku.

– Rosyjskie ministerstwo obrony jest w trakcie zakupu milionów rakiet i pocisków artyleryjskich z Korei Północnej do użytku na ukraińskim polu bitwy – napisał urzędnik w odpowiedzi dla Reuters, zapytany o informacje przekazane przez NYT. Anonimowy urzędnik przekazał też, że zakup ten wskazuje, że rosyjskie wojsko cierpi z powodu kontroli eksportu i sankcji, co powoduje poważne niedobory dostaw.

Ukraiński sabotaż zadziałał

W poniedziałkowym raporcie New York Times stwierdzono, że niedawno wywiad nie podał żadnych szczegółów na temat tego, co zostało zakupione, poza stwierdzeniem, że dotyczyły pocisków artyleryjskich i rakiet. Wzmożone dostawy z Korei Północnej mogą świadczyć o pewnej desperacji Rosji w kwestii pozyskiwania zaopatrzenia dla swoich żołnierzy. Należy pamiętać, że Ukraina niedawno rozpoczęła kontrofensywę wokół Chersonia, który Rosja okupowała od początku inwazji. W ramach przygotowań do tych ataków siły ukraińskie zaatakowały rosyjskie magazyny zaopatrzenia, w tym te z artylerią i amunicją. Możliwe, że to jest właśnie przyczyna niedoborów, które zmuszają Rosjan do pośpiesznego szukania zagranicznych dostawców amunicji.

Reuters/New York Times/Szymon Borowski