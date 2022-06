UE utrudni eksport rosyjskiej ropy drogą morską do Chin i Indii Alert

–– Uderzenie w stronę ubezpieczeniową to najlepsza próba wstrzymania przepływu rosyjskiej ropy, a nie tylko jego przekierowania – powiedział analityk Matt Smith o nowych sankcjach nałożonych na Rosję.

Zakaz ubezpieczenia tankowców z rosyjską ropą

Unia Europejska ogłosiła, że firmy transportowe nie będą mogły ubezpieczać statków transportujących rosyjska ropę. Stanie się to po okresie przejściowym, który ma trwać sześć miesięcy. Eksport surowców przez terytorium UE stanie się dla Rosji niemożliwy i znacznie utrudni Federacji wysyłkę ropy do krajów trzecich. Największe straty Rosja może ponieść przez wydłużenie transportu do Indii czy Chin, jednych z największych odbiorców rosyjskiej ropy. – Restrykcje na ubezpieczenia rosyjskich statków mają olbrzymią wagę i są podstawowym powodem, dla którego zakładamy, że nie wszystkie rosyjskie baryłki mogą być po prostu przekierowane z Europy do innych miejsc, szczególnie Chin i Indii. Zakaz dołoży komplikacji politycznych i ekonomicznych w handlu rosyjską ropą – powiedziała analityczka z S&P Global Commodity Insights, Shin Kim. Dla Europy oznacza to prawdopodobny wzrost cen paliw.

– Uderzenie w stronę ubezpieczeniową to najlepsza próba wstrzymania przepływu rosyjskiej ropy, a nie tylko jego przekierowania – ocenił analityk branży naftowej firmy Kpler Matt Smith. Jak podaje CNN, decyzja o odcięciu 90 procent importu ropy z Rosji przez Europe to największy cios dla Putina. Dodatkowym osłabieniem gospodarki Federacji Rosyjskiej będzie zakaz ubezpieczenia tankowców przewożących ropę przez Europę, a to będzie trudny do obejścia z punktu logistyki. UE czeka na decyzję o dołączeniu do sankcji przez Wielką Brytanie.

