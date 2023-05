Czy Rosjanie skradną sekrety partnera atomu w Polsce? USA ostrzegają Alert

Departament Energii USA ostrzega Rosjan przed działaniami w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. Amerykanie obawiają się, że Rosatom wykorzysta technologię prętów paliwowych, które zainstalowali w Zaporożu. Jej dostawcą jest Westinghouse, czyli partner przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Elektrownia Zaporoże. Fot. iStock.

Rosatom, konglomerat niemal wszystkich rosyjskich aktywów związanych z energetyką jądrową, otrzymał list z Departamentu Energii USA. Amerykanie przypominają Rosjanom, że w okupowanej Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej mogą trafić na pręty paliwowe i urządzenia, które zostały wyprodukowane przez firmę Westinghouse i według prawa amerykańskiego są objęte zakazem eksportu.

Rosatom odpowiedział Amerykanom za pomocą noty dyplomatycznej. – Federacja Rosyjska zawsze przestrzegała i cały czas przestrzega zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie kontroli eksportu. Dotyczy to w pełni elektrowni jądrowej Zaporoże, gdzie we współpracy z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA) strona rosyjska zapewnia wdrożenie wszystkich zasad i norm bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej – czytamy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej twierdzi, że jest gotowości do dyskusji ze stroną amerykańską i omówienia kwestii umów między rządami Federacji Rosyjskiej i Stanów Zjednoczonych o współpracy przy wykorzystaniu energii jądrowej.

Od marca 2022 roku elektrownia jądrowa w Zaporożu jest okupowana przez siły rosyjskie. Okupanci zamienili ją w bazę wojskową. Zakład jest wyposażony w sześć reaktorów jądrowych o mocy 1000 MW każdy i znajduje się pod stałym nadzorem personelu MAEA.

Westinghouse specjalizuje się w produkcji, obsłudze i serwisie urządzeń wykorzystujących energię jądrową, a także projektuje elektrownie na potrzeby sektora cywilnego i wojskowego. Amerykańska firma jest partnerem Polaków przy budowie ich pierwszej elektrowni jądrowej. Pierwszy reaktor AP1000 od Westinghouse ma być gotowy do pracy w 2033 roku.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa to nie pierwszy przypadek, w którym Amerykanie ostrzegają przed naruszaniem ich patentów. Kilka tygodniu temu Westinghouse wytoczył KHNP sprawę sądową zarzucając stronie koreańskiej brak prawa do eksportu technologii na licencji amerykańskiej. Koreańczycy nie zgadzają się z tą interpretacją.

iz.ru / Jędrzej Stachura