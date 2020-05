Rosjanie nielegalnie przejęli Jukos, więc akcjonariusze zabrali im dwie marki wódki Alert

Akcjonariusze znacjonalizowanego i zlikwidowanego koncernu naftowego Jukos zajęli holenderskie aktywa dwóch marek rosyjskich wódek. To skutek podtrzymania decyzji Trybunału Międzynarodowego w Hadze przez sąd apelacyjny w lutym bieżącego roku, która uznawała za nielegalną nacjonalizację Jukosu w poprzedniej dekadzie.

Wódka za nacjonalizację Jukosu

Akcjonariusze Jukosu przejęli dwa znaki towarowe należące do marek Stolicznaja i Moskowskaja. Decyzja o zajęciu obu marek zapadła po wyroku holenderskiego sądu, który zapadł 7 maja – poinformował rzecznik akcjonariuszy Jukosu.

Jonathan Hill, przedstawiciel spółki GML, która posiadała 70 procent udziałów w Jukosie przed nacjonalizacją przekonuje, że to dopiero początek działań na rzecz odzyskania 57 mld dolarów od rosyjskiego państwa.

Obie marki wódek należą do państwowego przedsiębiorstwa Sojuzprodimport. Po przejęciu mogą zostać one sprzedane na publicznej aukcji, która ma się odbyć we wrześniu.

Tim Osborn, kolejny przedstawiciel poszkodowanych akcjonariuszy powiedział, że jeżeli rosyjskie państwo nie ureguluje swoich należności wobec były akcjonariuszy Jukosu, to dojdzie do kolejnych przejęć rosyjskich marek oraz aktywów na zachodzie. 15 maja bieżącego roku rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że złożyło kasację od lutowego wyroku Sądu Apelacyjnego do Holenderskiego Sądu Najwyższego.

Koncern Jukos upadł w 2006 roku, po tym jak Michaił Chodorkowski, oligarcha i właściciel koncernu poróżnił się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W odwecie, rosyjskie państwo nakazało spółce zapłacenie rzekomo należnych wielomiliardowych podatków. W efekcie tego spółka zbankrutowała, a jej aktywa przejął państwowy Rosnieft. Akcjonariusze Jukosu nie pogodzili się z tym faktem i skierowali sprawę do międzynarodowych sądów. W 2014 roku Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy przyznał im 50 mld dolarów odszkodowania za utracone mienie w wyniku nielegalnej nacjonalizacji. W 2016 roku Sąd Okręgowy w Hadze wstrzymał wykonanie wyroku. Sąd apelacyjny w lutym uznał, że odszkodowanie akcjonariuszom należy się i podtrzymał w mocy decyzje MTA. Kwota odszkodowania wzrosła jednocześnie do 57 mld dolarów w związku z doliczonymi odsetkami.

Moskowskij Komsomolec/Reuters/ Mariusz Marszałkowski