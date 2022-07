Zełenski: Rosja uderza w Europejczyków manipulując rynkiem energetycznym Alert

– Rosja wykorzystuje gaz do stosowania własnych sankcji wobec każdej europejskiej rodziny, uderza w budżety Europejczyków za pomocą nacisku na rynku energetycznym – powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w środę wieczorem nagraniu.

Wołodymyr Zełeński w Davos. Fot. YouTube.

Europa stała się zakładnikiem Rosji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w środę wieczorem nagraniu, mówił o błędnej polityce zachodu wobec działań Rosji. Jak zaznacza Zełenski, Europa stała się zakładnikiem Rosji. – Widzimy, jak błędną była polityka niektórych liderów krajów europejskich, która sprawiła, że Europa stała się zakładnikiem dostaw gazu z Rosji – powiedział prezydent Ukrainy.

Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Unia Europejska nadal nie włączyła gazu do sankcji, a to wzmacnia rosyjski szantaż tym surowcem. – Rosja wypróbowuje na Ukrainie wszystko to, co może być zastosowane też przeciwko innym krajom Europy – powiedział w nagraniu. – Zaczęło się od gazowych wojen, a zakończyło pełnowymiarowym atakiem, rakietowym terrorem, spalonymi miastami Ukrainy – dodał Zełenski.

Ukraina czeka na kolejne dostawy sprzętu wojskowego od Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Zełenski odniósł się do uzbrojenia HIMRAS, które jest wykorzystywane w walkach przez wojsko ukraińskie i zaznaczył, że aktualnie Zełenski zaznaczył, że Unia Europejska nadal nie włączyła gazu do sankcji, a to wzmacnia rosyjski szantaż tym surowcem. czekają na dostarczenie systemu obrony powietrznej. – I kolejna taka ważna nazwa będzie związana ze współczesnymi systemami obrony powietrznej, o które prosimy partnerów. (…) Mamy pewne uzgodnienia w tej sprawie, są pewne sukcesy, które pozwolą niszczyć część rakiet, ale potrzebna jest całkowicie inna szybkość i skala obrony – dodał.

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska jest z wizytą w Stanach Zjednoczonych, gdzie w środę 20 lipca wygłosiła przemówienie w Kongresie USA. Reprezentantka Ukrainy poruszyła temat dostaw sprzętu, do czego odniósł się Zełenski w swoim nagraniu. – Ale wszystko zależy od politycznych decyzji, które mogą być podjęte w kluczowych stolicach – powiedział prezydent Ukrainy.

Polska Agencja Prasowa/Maria Andrzejewska