Rosja zbuduje kolejne pływające elektrownie jądrowe

Akademik Łomonosow / fot. Rosatom

Rosatom i spółka zależna Kaz Minerals podpisały umowę na dostawę energii do nowego projektu wydobywczego miedzi Baimskaja w regionie Czukotki we wschodniej Syberii. Rosatom do zasilania obiektów proponuje wykorzystanie trzech pływających elektrowni jądrowych, z których każda będzie wykorzystywała parę reaktorów RITM-200M o mocy 55 MWe.

Pływające elektrownie jądrowe w Rosji

Kopalnia miedzi i innych minerałów o wartości ośmiu miliardów dolarów ma rozpocząć funkcjonowanie w 2027 roku. Według szacunków, w ciągu pierwszych kilku lat będzie produkować 320 tys. ton miedzi rocznie oraz złota i innych minerałów. Pływające elektrownie mają być wyposażone w reaktory jądrowe nowej generacji, które są wersją rozwojową siłowni pracujących na rosyjskich atomowych lodołamaczach.

Dwie pierwsze siłownie jądrowe zostaną dostarczone do miejsca pracy w porcie na przylądku Naglojnyj w Zatoce Czauszańskiej pod koniec 2026 roku. łącznie elektrownie mają mieć moc ponad 330 MWe i będą oddalone o około 400 km od kopalni Baimskaja.

Pierwsza pływająca elektrownia jądrowa na świecie została uruchomiona w 2018 roku w miejscowości Pewek na Czukotce. Elektrownia składa się z dwóch reaktorów KLT-40S o mocy 35 MWe. Elektrownia Akademik Łomonosow jest zbudowana na pływającej platformie (barce) o długości 144 m, szerokości 30 m i wyporności 21000 ton.

Rosatom/Mariusz Marszałkowski