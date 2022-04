Rosjanie przyznają, że przez sankcje będą mieli kłopoty przy wydobyciu ropy i gazu Alert

Flaga Rosji. Fot. Wikimedia Commons

Nowy zakaz eksportu technologii z zagranicy może poważnie wpłynąć na działalność rafinerii, a także wydobycie na morzu. Poinformował o tym prezes Związku Producentów Sprzętu Naftowego i Gazowniczego (SPNGO) Konstantin Radinski podczas posiedzenia Komisji Energetycznej rosyjskiej Dumy Państwowej.

Kłopoty rosyjskiego sektora wydobywczego

– Zidentyfikowałbym dwa główne obszary utrudnień w sektorze paliwowo-energetycznym. Jest to przetwarzanie, ponieważ w rzeczywistości praktycznie jest ono obce w naszym kraju. Części każdego zaworu, każdej pompy są importowane w 90 procentach, ale najważniejsze jest to, że są one kontrolowane przez obce „mózgi”: są to technologie japońskie, niemieckie, francuskie – powiedział Radinski.

– Drugi obszar to nasz szelf, zwłaszcza w odniesieniu do istniejącego wydobycia. Jest to bardzo ważne. Mamy odwierty, które działają dzisiaj, ale jak je obsługiwać, to inne pytanie. Istnieją duże zagrożenia dla środowiska, z którymi będziemy musieli sobie poradzić – zauważył.

Dodał, że w Rosji nie ma problemów z produkcją komponentów dla przemysłu naftowego i gazowego, przedsiębiorstwa są w stanie wyprodukować nawet 80 procent niezbędnych produktów. Jednocześnie Radinski zauważył braki na krajowym rynku technologicznym w przetwórstwie i wydobyciu. – Mieliśmy i będziemy mieli produkcję, wydobycie było i będzie – nie ma tu zagrożenia. Ale jeśli kilka rafinerii upadnie z powodu tego, że jakiś mikroczip, mikroelement lub płyta będzie niesprawna lub zagraniczny specjalista nie przyjechał i nie naprawił tego na czas, to już będzie problem, że nie będziemy mieli nic do sprzedania, mimo że opróćz tego mamy wszystko – powiedział ekspert.

Po spotkaniu na temat sytuacji w sektorze naftowo-gazowym w ubiegłym tygodniu Władimir Putin polecił sformować pakiet zamówień na tworzenie produktów technologicznych dla przemysłu naftowo-gazowego, który wymaga substytucji importu.

Interfax/Michał Perzyński