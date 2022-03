Rosjanie zajęli tłocznię gazu na Ukrainie

Flaga Ukrainy. Źródło: freepik

Wojska rosyjskie zajęły tłocznię gazu na magistrali przesyłowej gazu z Rosji przez Ukrainę do Europy – poinformowała agencja Euromaidan Press.

Wojska rosyjskie weszły na teren stacji kompresorowej w mieście Kupjańsk, w obwodzie Charkowskim. Tłocznia ta spręża gaz, który trafia z Rosji do Europy. Pracownicy zostali sterroryzowani przez uzbrojonych żołnierzy rosyjskich. Ponadto, Rosjanie próbują zająć także kolejne obiekty infrastruktury krytycznej, służącej do transportu rosyjskiego gazu na zachód.

W zeszłym tygodniu wojska rosyjskie zajęły elektrownię jądrową w Energodarze.

Euromaidan Press/Mariusz Marszałkowski

#BREAKING: #Russian armed forces seized the compressor stations of the #Ukraine's Gas Transport System in #Kupyansk and #Novopskov, #Kharkiv region.

Employees under psychological pressure, as armed people have captured these strategic facilities. 1/1

— EMPR.MEDIA (@EuromaidanPR) March 10, 2022