Rośnie moc OZE w słońcu i wietrze na lądzie

Moc zainstalowana źródeł fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym, według danych przekazanych do OSP, wyniosła na koniec czerwca 5.232 MW. Zaś moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła 7065 MW – poinformowały we wtorek Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podały dane fotowoltaiki i lądowych farm wiatrowych zgodnie z tymi do pierwszego sierpnia 2021 roku.

Jest to kolejny wzrost, ponieważ z końcem maja 2021 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 4 973,1 MW (o 119,8 procent więcej w stosunku do maja 2020 roku).

W przypadku lądowych farm wiatrowych od końca 2020 roku do sierpnia także odnotowano wzrost o ok. 700 MW z 6 347,111 do 7065 MW. Mimo wzrostu, który jest efektem aukcji OZE, branża ustami Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej apeluje jednak o nowelizację ustawy odległościowej, która pozwoli na uzyskanie nowych pozwoleń lokalizacyjnych kolejnych inwestycji.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Bartłomiej Sawicki