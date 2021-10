Rosyjska spółka może zakończyć pracę na Białorusi Alert

Ropociąg. Fot. Transnieft

Tranfnieft, rosyjski operator przesyłu ropy naftowej ostrzega, że ze względu na działanie władz Białorusi, jego białoruska spółka córka może zakończyć funkcjonowanie w tym kraju.

Chodzi o spółkę Zapad-Transnieftieprodukt, która zapewnia tranzyt rosyjskiej ropy naftowej oraz dostawy produktów naftowych z rosyjskich i białoruskich rafinerii tranzytem przez Białoruś w kierunku zachodnim i północnym (na Łotwę). Prezes Transniefti, Nikołaj Tokariew przyznał, że ewentualne zamknięcie firmy będzie spowodowane działaniem białoruskich władz – Przedsiębiorstwo się wykrwawia, pracuje tam 700 białoruskich obywateli, ale nie działa nic jak powinno. Nam to zdecydowanie nie odpowiada – powiedział Tokariew.

Rząd Białorusi w ostatnich latach potroił stawkę podatku dochodowego od przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem ropy i produktów naftowych oraz wprowadził tzw. podatek ekologiczny. W tej rzeczywistości podatkowej, białoruska spółka Tranfnieftu przynosi rocznie 800 mln rubli (11,5 mln dolarów) straty, co może spowodować jej bankructwo i w konsekwencji nacjonalizację.

W wyniku tego, Białoruś przejęłaby kontrolę nad systemem przesyłowym ropy, co mogłoby otworzyć drogę do jego elastycznego wykorzystania. Tokariew wzywał rząd rosyjski do podjęcia odpowiedniej interwencji.

1Prime/Mariusz Marszałkowski