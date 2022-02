Rosyjski gaz znów nie płynie Gazociągiem Jamalskim do Niemiec Alert

Instalacje Gazociągu Jamalskiego. Fot. Europol Gaz

Gazprom znów nie przesyła gazu do Europy przez Gazociąg Jamalski, pomimo zarezerwowania przepustowości.

Od 21 grudnia gazociąg, który zazwyczaj służy do transportu gazu ze wschodu na zachód działa w trybie odwrotnym – to gaz z terytorium Niemiec trafia do Polski. Sytuacja miała ulec zmianie, kiedy rosyjski Gazprom 1 lutego zarezerwował na osiem godzin przepustowość magistrali, która miała zostać zrealizowana 2 lutego. Jak jednak wynika z danych niemieckiego operatora sieci przesyłowych Gascade, gaz w kierunku Niemiec nie płynie z zarezerwowanej przepustowości.

Gazprom zobowiązał się przesłać 16,2 mln kWh gazu na godzinę, a ostatecznie, przez jedną godzinę przesłano go jedynie 16,2 tys. kWh. W wyniku tego, cena gazu na holenderskiej giełdzie TTF skoczyły o 1,15 euro za MWh do 77,05 euro za MWh.

Gazociąg Jamalski wcześniej odpowiadał za około 1/6 wszystkich dostaw gazu realizowanych przez Gazprom do Europy.

Reuters/Gascade/Mariusz Marszałkowski