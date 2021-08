Rosyjskie cło eksportowe na LPG wzrośnie we wrześniu o prawie 800 procent Alert

Butla LPG. Fot. Freepik

Cło eksportowe na mieszaninę propan-butanu wzrośnie we wrześniu z 9,9 dolarów do 69,9 dolarów za tonę. Wzrost wynika m.in z zablokowania importu białoruskiego LPG do Polski.

Kolejny cios w LPG

Od początku lipca polska służba celo-skarbowa nie zezwala na wjazd paliwa gazowego na terytorium RP z Białorusi. Wynika to z zapisów unijnych sankcji sektorowych wprowadzonych 25 czerwca. W opinii ekspertów, wzrost cła nie spowoduje obniżenia eksportu LPG z Rosji ze względu na wprowadzone ograniczenia w sprzedaży paliwa gazowego poza granice Rosji przez rosyjski rząd w wyniku wybuchu w zakładzie obróbki kondensatu gazowego Gazprom Priererabotki na Półwyspie Jamalskim.

Wysokie cło może jednak utrzymać się dłużej i wtedy również odbije się na cenach autogazu i paliwa LPG w Polsce.

Argus/Mariusz Marszałkowski