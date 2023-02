Władza nad energetyką w ręce ludu. Aktywiści oczekują zmian Alert

Czy spółki powinny być współzarządzane przez panele obywatelskie? To jeden z postulatów organizacji, która domaga się bardziej społecznego charakteru polityki energetycznej od premiera.

Zaciśnięta pięść. Fot. Freepik.

Ruch Solidarności Klimatycznej skierował list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Domaga się rozwoju spółdzielczości energetycznej oraz oddania części władzy nad spółkami Skarbu Państwa obywatelom. Pod listem są podpisani intelektualiści, aktywiści i organizacje pozarządowe. Wśród nich są Ogólnopolski Strajk Kobiet, Jan Śpiewak czy Jan Zygmuntowski.

– Energia to podstawowe dobro wspólne, które powinno być w rękach obywateli i obywatelek. Dlatego żądamy od Rady Ministrów rozwijania w każdej gminie spółdzielczości energetycznej, czyli z natury demokratycznej energii, oddania w ręce ludzi części władzy nad spółkami energetycznymi z udziałem skarbu państwa – czytamy w liście.

– Dopóki wąska grupa korzysta na centralizacji, nie powstaną najlepsze możliwe warunki dla oddolnego wytwarzania energii. Dlatego domagamy się społecznej reprezentacji, obywatelskiego nadzoru i sprawczości w wyznaczaniu celów spółek energetycznych – domaga się Ruch.

– Narzędziami do tego mogłyby być: zagwarantowanie, że część członków rad nadzorczych spółek będzie wyłoniona ze zgłoszeń tzw. strony społecznej – organizacji pozarządowych, pracowniczych czy konsumenckich – czytamy dalej.

Autorzy listu proponują także „wprowadzenie transparentnych konkursów do rad nadzorczych, uwzględniających postawę społeczną oraz kompetencje w zakresie polityki klimatycznej, regularne raportowanie dostępne do wglądu dla wszystkich obywateli i obywatelek (pełna przejrzystość spółek z udziałem skarbu państwa), wyznaczanie strategicznych celów spółek energetycznych z większościowym udziałem skarbu państwa przez odbywające się co 3 lata i wiążące ustawowo panele obywatelskie.

Autorzy listu zbierają dalej podpisy i zachęcają do ich składania pod adresem mailowym: ruch.solidarnosci.klimatycznej@gmail.com

Wojciech Jakóbik