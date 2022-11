Rumunia dostanie pierwsze miliardy na atom z USA. Może być podobnie w Polsce Alert

Rumuńska Nuclearelectrica ma otrzymać od amerykańskiego Eximbanku środki na przygotowanie do budowy nowych reaktorów jądrowych. Podobne rozwiązanie może zostać zastosowane przy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Elektrownia Jądrowa Cernavoda. Fot.: Nuclearelectrica

Eximbank z USA ma zapewnić finansowanie do 50 mln dolarów na usługi inżynieryjne związane z fazą przedprojektową reaktorów 3 i 4 w Elektrowni Cernavoda w Rumunii. Kolejne środki to do trzech miliardów dolarów na usługi projektowe oraz inżynieryjne na dalszym etapie realizacji projektu. Listy intencyjne w tej sprawie zostały ogłoszone na szczycie klimatycznym COP27 w Egipcie. Eximbank podpisał z Rumunią w 2020 roku list intencyjny w sprawie finansowania atomu do kwoty siedmiu miliardów dolarów.

Cernavoda to jedyna elektrownia jądrowa w Rumunii posiadająca dwa blok w technologii CANDU. Reaktor trzeci ma być gotowy w 2030 roku a czwarty w 2031 roku, zwiększając bezpieczeństwo energetyczne tego kraju.

Polska wybrała technologię amerykańskiego Westinghouse do zastosowania przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Amerykanie zadeklarowali zaangażowanie kapitałowe oraz finansowanie z udziałem Eximbanku, który może działać podobnie jak w Rumunii. BiznesAlert.pl ustalił, że całkowite zaangażowanie USA w Program Polskiej Energetyki Jądrowej, czyli budowę 6-9 GW atomu w dwóch lub trzech lokalizacjach ma sięgnąć 20 mld dolarów, czyli około 100 mld zł po obecnym kursie.

World Nuclear News/Wojciech Jakóbik