Rusza produkcja SMR, które chce postawić KGHM Alert

Logo KGHM. Fot.: KGHM

NuScale Power i Doosan podpisały umowę o rozpoczęciu produkcji małych modułowych reaktorów (SMR). Produkcja pełnowymiarowych urządzeń ma ruszyć w 2023 roku – poinformowała NuScale Power, z którą na początku br. KGHM zawarło umowę o wdrożeniu SMR w Polsce.

Amerykańska firma NuScale Power przekazała, że na mocy umowy z południowokoreańską spółką Doosan Enerbility jeszcze w tym roku ruszą prace nad częściami niezbędnymi do produkcji reaktorów SMR. Z kolei w 2023 roku. zacznie się produkcja „pełnowymiarowych” urządzeń, w tym matryc dla górnych zbiorników ciśnieniowych reaktorów NuScale.

– Oczekujemy, że wyprodukowane materiały posłużą NuScale do pierwszego komercyjnego wdrożenia elektrowni VOYGR w ramach projektu Carbon Free Power Project (CFPP) realizowanego przez Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS) w Idaho National Lab (INL) – podała firma NuScale na swojej stronie internetowej.

Spółka uważa, że dzięki współpracy m.in. z Doosan i amerykańskimi dostawcami do końca dekady możliwe będzie uzyskanie „bezpiecznej i niezawodnej energii jądrowej wolnej od emisji dwutlenku węgla”.

NuScale współpracuje z Doosan od 2019 roku. Zaznaczono jednak, że spółka nie polega wyłącznie na jednym partnerze: „obecnie trwają prace nad innymi umowami z amerykańskimi i międzynarodowymi dostawcami, które zapewnią firmie NuScale możliwość wdrożenia technologii SMR u klientów krajowych i zagranicznych”.

Na początku 2022 roku KGHM zawarło z amerykańską firmą NuScale umowę o wdrożenie technologii SMR w Polsce. Przewiduje ona opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej sześć małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12 reaktorów. Pierwsza faza inwestycji ma być ukończona do 2029 roku.

Reaktor SMR

Reaktor NuScale to pierwszy mały reaktor modułowy (SMR), którego konstrukcja dostała od amerykańskiego dozoru NRC Standard Design Approval – ogólną zgodę na zastosowanie technologii. Pojedynczy reaktor ma moc 77 MWe, jest zamknięty w zbiorniku o wysokości 23 m i maksymalnej średnicy 4,5 metra.

Projekt przewiduje eksploatację zespołów, składających się nawet z 12 takich reaktorów, umieszczonych we wspólnym budynku. Reaktory, wyposażone w liczne pasywne – czyli nie wymagające zewnętrznego zasilania – systemy bezpieczeństwa są zanurzone w znajdującym się pod ziemią basenie z 15 tys. m sześc. wody. W razie awaryjnego wyłączenia woda ta wystarcza na 30 dni chłodzenia. Na plac budowy pojedynczy reaktor ma docierać w trzech częściach do montażu na miejscu.

Pierwszy zespół NuScale ma powstać w Idaho Falls dla firmy Utah Associated Municipal Power Systems. Pierwszy reaktorów z nich ma zacząć działać w 2029 roku, cały zespół – w 2030.

NuScale to amerykańska firma zajmująca się energetyką jądrową. Została założona w 2007 roku chociaż jej korzenie sięgają rozpoczętego w 2000 r. projektu badawczego amerykańskiego Departamentu Energii i Oregon State University (OSU). OSU zagwarantowało NuScale wyłączne prawa do rozwoju programu SMR. Doosan Enerbility to południowokoreański producent ciężkiego sprzętu i dostawca rozwiązań technologicznych.

IAR/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński