Trwają konsultacje metody prognozowania na potrzeby rynku gazu Alert

Sieć dystrybucyjna gazu. Fot. PSG

Urząd Regulacji Energetyki (URE) podał, że Polska Spółka Gazownictwa (PSG), jako podmiot odpowiedzialny za prognozowanie, do 11 sierpnia 2021 roku prowadzi konsultacje publiczne dotyczące „Metody prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci”.

Po zakończeniu konsultacji z użytkownikami systemu gazowego dokument zostanie przedłożony do zatwierdzenia prezesowi URE. Zatwierdzona metoda prognozowania posłuży do przygotowania prognoz, które następnie PSG przekaże operatorowi systemu przesyłowego (OSP). Operator z kolei przekazuje użytkownikom sieci otrzymane informacje o prognozach, wraz z innymi wymaganymi informacjami, które użytkownicy wykorzystują do optymalizacji swojej pozycji bilansowej w całym obszarze bilansowania – czytamy w komunikacie URE.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura