Rząd chce całkowicie znieść VAT na gaz i obniżyć podatki na ciepło i energię Alert

Mateusz Morawiecki, Premier RP. Fot. Kancelaria Premiera RP/Twitter

W ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 wprowadzona zostanie – przez okres 6 miesięcy począwszy od 1 lutego – obniżka VAT do 8 procent na paliwa, zniesiony też zostanie podatek na gaz, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie na kolejne cztery miesiące obniżony zostanie do 5 procent VAT na prąd i na ciepło. Obniżki mają kosztować od 15 do 20 mld zł.

– W drugiej tarczy antyinflacyjnej już od 1 lutego na sześć miesięcy, czyli do końca lipca wdrażamy kolejne rozwiązania – z 23 procent na 8 procent chcemy obniżyć VAT na paliwo. To będzie fundamentalna zmiana cenowa (…) mam nadzieję, że już za trzy, najpóźniej cztery tygodnie – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Jednocześnie całkowicie ma zostać zniesiony podatek na gaz, a obniżki mają dotyczyć odbiorców indywidualnych także wówczas, gdy są częścią spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych. – Obniżamy także na kolejne cztery miesiące VAT na prąd do 5 procent i VAT na ciepło, a więc na ogrzewanie mieszkań, również obniżamy do 5 procent – podkreślił Morawiecki.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński