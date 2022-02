Rząd i spółki tłumaczą wzrost cen gazu na komisji sejmowej (RELACJA) Energetyka

Fot. BiznesAlert.pl

Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych przedstawiciele rządu i spółek gazowych tłumaczyli przyczyny wzrostu cen gazu w Polsce.

– Przyczyna wzrostu cen gazu jest znana. Najważniejszą jest fakt, że od 2021 roku światowa gospodarka wychodzi z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa. To powoduje wzrost popytu. Z drugiej strony jest obniżenie przesyłu gazu przez Rosję. Rosja odpowiadała za 49 procent dostaw gazu do Europy. Gazprom zaprzestał przesyłu gazu do Niemiec przez Gazociąg Jamalski z końcem grudnia. Dodatkowo, rosyjska spółka zamiast napełniać magazyny gazu w Europie Zachodniej, opróżniała je. Gazprom celowo ogranicza podaż, aby wywrzeć presję na uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Dodatkowo, w ostatnim czasie rośnie presja militarna Rosji na Ukrainie, co w przypadku agresji może oznaczać zamknięcie przesyłu gazu przez Ukrainę – powiedział wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

– 54 procent to uśredniona wartość podwyżek pod kątem zużycia. Około 3 mln klientów znajduje się w taryfie W.1 i ich podwyżka wyniosła około 40 procent. Nie było podwyżek rzędu kilkuset procent w stosunku do odbiorców indywidualnych. Strona rządowa ustaliła obniżkę cen gazu dla biznesu o 25 procent. Od 1 lutego jest to kolejne 10 procent. Jest to obniżka automatyczna, nie trzeba nic podejmować. Obowiązuje ona do końca marca. Spółka zakupuje gaz na giełdzie. Takie ceny jakie występują na giełdach, są odzwierciedlone w naszych cenach dla klientów. Od 1 stycznia kilka podmiotów takich jak wspólnoty mieszkaniowe, szpitale czy przychodnie wchodzą do ochrony taryfowej. To też zmniejszy ceny gazu dla tych odbiorców – powiedział Robert Gut z zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

– Ograniczona przepustowość będzie dostępna od 1 października 2022 roku, pełna przepustowość będzie od 1 stycznia 2023 roku. Nie mamy informacji, aby na chwilę obecną były opóźnienia ponad to, co już jest opóźnione. Obligo giełdowe było narzędziem do liberalizacji rynku, jednak rzeczywiście obecne powinno ono być zweryfikowane – zaznaczył Piotr Pyzik.

– Kontekst wysokich cen gazu jest szerszy, o czym wspomniał minister Pyzik. To jest temat bardzo złożony. Należy mieć na uwadze dwie kwestie m.in, obligo giełdowego, które reguluje jak spółka gazownicza pozyskuje gaz. Druga kwestią jest kontrakt z Gazpromem, czyli dostawcą około 60 procent gazu. W listopadzie 2014 roku ówczesny zarząd PGNiG złożył wniosek do trybunału o weryfikacje wtedy obowiązującej formuły cenowej. Poziom własnego wydobycia sięga około 2,5 mld m sześc. Dwa kolejne złoża wejdą do użytku w latach 2025-26. Wtedy wydobycie w Norwegii wyniesie około 4 mld m sześc. Od 1 stycznia 2024 roku przewidywana jest liberalizacja rynku gazu, czyli zniesienie obowiązku taryfowego. Jako spółki giełdowa publikujemy sprawozdania finansowe. Czym innym są dane przeszłe, a czym innym jest bieżąca działalność. My nie prowadzimy działalności spekulacyjnej. PSG osiągała rekordy w zakresie przyłączy, daleko wykraczając poza plany, które miała realizować. Tam gdzie podpisano warunki przyłączeniowe, tam będą realizowane przyłącza – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGNiG.

Opracowali Mariusz Marszałkowski i Michał Perzyński