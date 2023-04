Rząd planuje polską fabrykę pomp ciepła Alert

Boom pomp ciepła w Polsce popchnął rząd do kreślenia planów o budowie fabryk tych urządzeń.

Pompa ciepła. Fot. Freepik.

– Pracujemy nad polską fabryką pomp ciepła, bo do tej pory mieliśmy do czynienia głównie z takimi zakładami z zagranicy, a Polacy zajmowali się składaniem tych urządzeń – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w BiznesAlert.pl. – Na razie nie zdradzamy szczegółów, ale mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli je ujawnić – dodała.

Według danych przekazanych przez Regulatory Assistance Project portalowi Carbon Brief wzrost sprzedaży pomp ciepła rok do roku wyniósł w 2022 roku w Polsce 120 procent z 200 tysiącami sprzedanych urządzeń. To najlepszy wynik w całej Europie. Niemcy zanotowały plus 58 procent i 270 tysięcy sprzedanych pomp a Czechy 99 procent i ponad 50 tysięcy sprzedanych jednostek. – Polska sprzedaż pomp ciepła została podwojona w 2022 roku ze wzrostem o 120 procent rok do roku, dając prawdopodobnie najszybszy rozwój tej technologii w historii – czytamy w Carbon Brief.

Wojciech Jakóbik