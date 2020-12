Rząd wraca do rozmów o transformacji górnictwa Alert

fot. pixabay.com

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń przewiduje, że 15 grudnia rząd i związki zawodowe rozpoczną rozmowy na temat umowy o transformacji górnictwa. – Pokażemy mechanizm pomocy publicznej, o który będziemy wnioskować do Komisji Europejskiej – powiedział w rozmowie z Gazetą Wyborczą podczas spotkania w Katowicach.

Rozmowy i mechanizm pomocy publicznej

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zapowiedział we wtorek w Katowicach, że w połowie grudnia rząd i związki zawodowe rozpoczną rozmowy odnośnie umowy o transformacji górnictwa. – Potrzeba czasu, aby kompleksowo przygotować dokument. Wszystko idzie zgodnie z planem. Nie zmarnowaliśmy ani jednego dnia – przyznał w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Wiceminister Soboń uważa, że 15 grudnia strony mogą wrócić do rozmów, podczas których rząd przedstawi nowy plan. – Podczas wznowienia rozmów pokażemy też mechanizm pomocy publicznej, o który będziemy wnioskować do Komisji Europejskiej. Żeby kompleksowo przygotować dokument, trzeba jednak czasu. Tu nie ma miecza, który by nam uciął głowę konkretnego dnia, jeśli się na ten dzień nie wyrobimy – zaznaczył.

Gazeta Wyborcza/Jędrzej Stachura