Rząd zachęci instytucje, aby wsparły transformację energetyczną Europy Alert

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas konferencji w Możejkach. Źródło: Ministerstwo aktywów państwowych/Twitter

Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział spotkanie z przedstawicielami światowych instytucji finansowych, by zachęcić ich do udziału kapitałowego w transformacji energetycznej.

Spotkanie ma się odbyć podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, które zostało zaplanowane w dniach 22-26 maja 2022 roku. – W kontekście odcięcia dostaw surowców energetycznych z Rosji, transformacja energetyczna staje się pierwszoplanowym zadaniem dla Europy. […] Będę się chciał spotkać z przedstawicielami największych instytucji finansowych światowych, tak aby zachęcić ich do udziału finansowego, kapitałowego w tym procesie transformacji energetycznej, który będzie wymagał od nas rzeczywiście zaangażowania ogromnych środków, środków którymi w pełni nie dysponujemy. Musimy je również pozyskać ze źródeł zewnętrznych – powiedział Jacek Sasin w rozmowie z Radiem Plus.

Wicepremier zaznaczył, że wsparcie unijne to tylko ułamek środków, których potrzebuje Polska. – To bardzo nieduży fragment tego, co rzeczywiście potrzebujemy. Tutaj będziemy musieli ponieść duży wysiłek finansowy. Sami go nie udźwigniemy. Potrzebujemy środków zewnętrznych – dodał.

ISBnews/Jędrzej Stachura