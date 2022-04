Transformacja energetyczna a obecna sytuacja geopolityczna podczas TOGETAIR 2022 (NA ŻYWO) Energetyka

Fot. BiznesAlert.pl

Witamy w relacji na żywo z Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Pierwszy dzień TOGETAIR 2022

12.25

– Kontrakt jamalski wygasa w październiku 2022 roku, do tego czasu gotowy będzie Baltic Pipe. Mamy zapewnienie, że jesienią ruszą dostawy gazu z Szelfu Norweskiego. Tak jak w życiu, tak w gospodarce, jest ryzyko. Trzeba zapewnić dostawy z innych kierunków. Trzeba podkreślić, że Polska ma bardzo wysokie zapasy gazu w magazynach. Jestem pewien, że podjęte zostaną wszelkie działania, by zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne – stwierdził wiceminister klimatu i środowiska.

12.15

– Strategiczny cel polityczny i gospodarczy jest taki, by całkowicie uniezależnić się od rosyjskiego gazu od 2023 roku. Żeby się to udało, musimy zwiększyć udział polskiego biometanu na rynku. Jako MKiŚ przygotowujemy regulacje prawne, które wzmocnią rozwój tego sektora. Mamy potencjał produkcji biometanu na poziomie 1,5 mld m sześc. rocznie do 2030 roku – podkreślił Zyska.

12.00

– Wojna w Ukrainie sprawiła, że przywódcom europejskim spadły łuski z oczu. Polska mówiła w Europie o zagrożeniu w związku z Nord Stream i Nord Stream 2. Gazprom sponsorował Ligę Mistrzów, kupował sympatię Europejczyków. Europa uzależniła się od importu paliw z Rosji. Polski rząd prowadzi politykę derusyfikacji importu paliw. Niemiecka polityka wobec Rosji poniosła fiasko. Powinniśmy w pierwszej kolejności szukać nowych dostawców węgla i gazu ziemnego, w tym roku zakończy się budowa Baltic Pipe, rozbudowywany jest terminal LNG w Świnoujściu, powstanie pływający terminal LNG w Zatoce Gdańskiej – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

– Kontrakt jamalski wygasa w październiku 2022 roku, do tego czasu gotowy będzie Baltic Pipe. Mamy zapewnienie, że jesienią ruszą dostawy gazu z Szelfu Norweskiego. Tak jak w życiu, tak w gospodarce, jest ryzyko. Trzeba zapewnić dostawy z innych kierunków. Trzeba podkreślić, że Polska ma bardzo wysokie zapasy gazu w magazynach. Jestem pewien, że podjęte zostaną wszelkie działania, by zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne – stwierdził wiceminister klimatu i środowiska.

11.30

– Połączenie Orlenu z Lotosem i PGNiG ma swoje harmonogramy, trzymamy się ich. Jest potrzeba budowy dużego, silnego podmiotu odpowiedzialnego za energetykę, transport i zapewnienie dostaw do odbiorców. Fuzja pokazuje, że budowanie podmiotu wykorzystującego efekt skali może być korzystne dla gospodarki. Jeśli chodzi o upstream, PGNiG i Lotos mają swoje spółki, a jeśli chcemy ograniczać import z Rosji, musimy bardziej wykorzystywać swoje zasoby. Dużym obszarem współpracy jest kwestia inwestycji i nakładów inwestycyjnych – powiedział Karol Wolff.

11.15

– Dla nas neutralność klimatyczna to kwestia odpowiedzialności. Finansowanie transformacji jest oczywiście bardzo ważne, ale trzeba pamiętać, że nasz system energetyczny był projektowany w czasach, gdy ludzi było o wiele mniej. Musimy myśleć o energii, która nie będzie szkodzić naszej planecie. Patrzymy na energetykę odnawialną, a z drugiej strony na inwestycje w petrochemię. Wojna przyspieszy pewne trendy, zobaczymy jak sytuacja się rozwinie na poziomie UE. Odejście od rosyjskich węglowodorów oznacza zastąpienie ich innymi źródłami, albo zastąpienie węglowodorów innymi źródłami energii. W krótszej perspektywie możemy zastąpić rosyjskie surowce innymi źródłami. Patrząc na strategię Grupy Orlen, widzimy potencjał do przyspieszenia projektów OZE. Pozostaje pytanie o gaz, inwestycje te będą potrzebne do stabilizowania OZE – podkreślił Karol Wolff, dyrektor biura strategii i projektów strategicznych PKN Orlen.

10.28

– Powinniśmy przejść na wojenne modus operandi. Trzeba przyspieszyć inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną oraz wodór. Polska wyprzedziła trendy; w zeszłym roku Polska zaprezentowała swój projekt reaktora. Cieszy, że polskie firmy chcą iść w tym kierunku – powiedział Kurtyka.

10.20

– Należy inwestować w OZE, ale nie mamy nad nimi żadnej kontroli. Polskich spółek nie stać na wielkoskalowe magazyny energii. Trudno prowadzić biznes i produkcję, nie wiedząc jak ułożą się koszty. Nad opłatami za emisje CO2 nikt nie panuje, rosną one w zatrważającym tempie. Miejmy nadzieję, że wzrost cen paliw w związku z wojną będzie przejściowy – zaznaczył prezes Szczeszek.

– Sytuacja geopolityczna wymusza przyspieszenie transformacji i budowy miksu energetycznego przyszłości, opartego o odnawialne źródła energii. Brakuje tu jednak kilku elementów. Jednym z nich jest kwestia zagospodarowania nadwyżek energii z OZE. Do tego potrzebujemy dużych i małych magazynów energii. Dlatego podpisaliśmy list w sprawie prac badawczych nad SMR – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Taurona.

10.14

– W Polsce mamy największą akceptację dla energetyki jądrowej w historii. Pracując nad SMR-ami, dostajemy sygnały od wielu społeczności lokalnych, że chciałyby mieć taki blok u siebie. Można zadać pytanie dlaczego u nas nie ma atomu, a u naszych sąsiadów tak. Nie jest to tylko kwestia determinacji, tylko działań na rzecz tego, by projekt ten nie powstał. Cieszę się, że dzisiaj rozmawiamy o tym, jak szybko zbudować atom, żebyśmy byli w miejscu, gdzie są wszyscy inni – powiedział prezes Chludziński.

– W Polsce mamy największą akceptację dla energetyki jądrowej w historii. Pracując nad SMR-ami, dostajemy sygnały od wielu społeczności lokalnych, że chciałyby mieć taki blok u siebie – powiedział prezes @ChludzinskiM podczas #TOGETAIR2022 | @kghm_sa pic.twitter.com/25OwhY4vOS — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) April 20, 2022

10.10

– Nie ma odwrotu od transformacji, a wojna w Ukrainie tylko ją przyspieszy. PKN Orlen stawia na różne rozwiązania, jak rozwój małych reaktorów jądrowych. Inwestujemy też w rozwój biopaliw. Nasze dwie rafinerie, w Trzebini i Jedliczach, transformujemy w kierunku biorafinerii. Polska ma duży potencjał produkcji biogazu i możemy go wykorzystać, by wzmocnić naszą niezależność energetyczną. W Trzebini otworzyliśmy system doczyszczania wodoru, by mógł on być wykorzystany w transporcie, uruchamiamy stacje ładowania wodoru w Polsce, Czechach i Słowacji. Realizujemy też projekt morskich farm wiatrowych, Energa z Grupy Orlen stawia na rozwój fotowoltaiki. Kluczowy dla bezpieczeństwa kraju jest też rozwój magazynów energii. Nieodzowny jest rozwój klasycznych elektrowni szczytowo-pompowych. W najbliższych tygodniach planujemy otwarcie pierwszej stacji tankowania wodoru w Krakowie – zaznaczył Armen Konrad Artwich, członek zarządu ds. korporacyjnych PKN ORLEN.

10.00

– Wojna w Ukrainie pokazała jak ważna jest suwerenność energetyczna. Polska energetyka będzie szła w kierunku OZE, ale żeby być suwerennym energetycznie, musimy opierać się na własnych surowcach, czyli węglu kamiennym i brunatnym. Od transformacji energetycznej nie ma już odwrotu, oczekują tego od nas nasi klienci. Aczkolwiek bezpieczeństwo energetyczne stoi dzisiaj na pierwszym miejscu. Toczą się prace, by w przyszłości całkowicie wyeliminować dostawy gazu z kierunku wschodniego. Zakładamy, że renesans węgla jest przejściowy. Pamiętajmy, że OZE są niestabilne, musi być bezpieczeństwo produkcji w podstawie – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

– Bezpieczeństwo energetyczne stoi dzisiaj na pierwszym miejscu. Toczą się prace, by w przyszłości całkowicie wyeliminować dostawy gazu z kierunku wschodniego. Zakładamy, że renesans węgla jest przejściowy – mówi prezes @Grupa_PGE Wojciech Dąbrowski podczas #TOGETAIR2022. pic.twitter.com/IhmSy68CkD — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) April 20, 2022

9.45

– Dzisiejszy list intencyjny podpisany z Tauron służy temu, by szybciej wdrożyć technologię jądrową, która może być zastosowana do bilansowania systemu. Źródła odnawialne są bardzo ważne, ale w kontekście konkurencyjności europejskiego przemysłu, potrzebujemy czegoś więcej. Technologia małych reaktorów jest łatwiejsza w kontekście lokalizacji i budowy. Stanowi to o przewadze konkurencyjnej – podkreślił Marcin Chludziński, prezes KGHM.

9.30

– Definicja bezpieczeństwa energetycznego się nie zmienia, Polska broniła swojej polityki dywersyfikacji źródeł węglowodorów na forum unijnym. Odejście od rosyjskich paliw nie będzie łatwy, ale jesteśmy do tego przygotowani do tego lepiej niż Niemcy. Odcięcie od importu paliw z Rosji powinno nadejść jak najszybciej, ale musi to uruchomić strategie dostosowawcze. Przede wszystkim potrzebujemy inwestycji w energetykę rozproszoną, termomodernizację i pompy ciepła. Po drugie, trzeba szukać rozwiązań pomostowych – uruchomiony został program Bloki 200, które będą balansować różnice między wiatrem a słońcem. Odejście od paliw rosyjskich doprowadzi do przyspieszenia transformacji energetycznej – powiedział prezydent COP24 Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska w latach 2019-2021.

– Polska powinna przejść na wojenne modus operandi. Trzeba przyspieszyć inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną oraz wodór – mówi @KurtykaMichal w trakcie #TOGETAIR2022. pic.twitter.com/U2qsfTtAMe — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) April 20, 2022

9.00

Zapraszamy na relację z Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022, który odbywa się w dniach 20-22 kwietnia.

Opracowali Michał Perzyński i Jędrzej Stachura