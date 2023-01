Rząd pracuje nad wakacjami rachunkowymi, podobnymi do kredytowych Alert

Pracujemy nad rozwiązaniem dot. wakacji rachunkowych porównywalnych do wakacji kredytowych – powiedziała w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa odnosząc się do osłon w sprawie cen gazu dla biznesu. Oceniła, że byłoby to pomocne szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Minister Anna Moskwa została zapytana w środę w Radiu Zet, czy ceny gazu, zwłaszcza dla małych i średnich firm, spadną. – Pracujemy nad tym rozwiązaniem takim, które byłoby akceptowalne na poziomie unijnym – powiedziała szefowa MKiŚ. Wskazała, że najlepsza sytuacja byłoby taka, jak w przypadku energii elektrycznej, gdzie w pakiecie pomocowym UE zaakceptowała pomoc publiczną i pozwoliła Polsce wprowadzić stawkę maksymalną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. – Tak się nie stało dla gazu, choć kilka razy o to apelowaliśmy; także 19 grudnia strona polska podnosiła takie zapytanie – powiedziała.

– Pracujemy nad rozwiązaniem wakacji rachunkowych porównywalnych do wakacji kredytowych. Byłoby to na pewno pomocne szczególnie dla tych małych i średnich przedsiębiorstw – wskazała minister klimatu i środowiska.

Poniedziałkowy “Dziennik Gazeta Prawna” poinformował, że rząd planuje m.in. wprowadzenie działań osłonowych ws. cen gazu dla firm, które nie podlegają pod ustawę o przedsiębiorstwach energochłonnych. Dziennik powołując się na anonimowe źródło, napisał, że planowane jest “wprowadzenie wakacji rachunkowych, wzorem wakacji kredytowych, które przysługiwałby przez cztery miesiące w roku”. Według dziennika rozwiązanie to miałoby dotyczyć m.in. piekarni.

Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński