Brytyjczycy uderzają sankcjami w rozwój rosyjskiego LNG

Rząd brytyjski zdecydował się nałożyć kolejny pakiet sankcji gospodarczych na Rosję. Wśród nich znajdują się takie, które mają utrudnić Rosji rozwój branży LNG.

Gazowiec Christoph de Margerie realizujący dostawy Novateku. Fot. Novatek

Brytyjczycy zakazują dostaw do Rosji paliwa lotniczego i komponentów do wytwarzania paliwa odrzutowego – stosowanego m.in w systemach rakietowych. Zabroniono również dostaw technologii i usług na rzecz żeglugi, jednak nie zdecydowano się na wprowadzenie sankcji na ubezpieczycieli świadczących usługi na rzecz morskiego transportu rosyjskiej ropy.

Wśród sankcji znalazły się również dodatkowe restrykcje dotyczące ograniczenia przekazywania technologii służącej wydobyciu i przerobie węglowodorów wśród nich szereg urządzeń i instalacji służących do produkcji LNG – urządzenia do kriogenicznej separacji gazów (coldbox), kriogeniczne wymienniki ciepła i pompy, instalacje technologiczne do chłodzenia gazu, skraplania gazu, separacji i frakcjonowania węglowodorów w procesie produkcji LNG.

Ponadto lista sankcyjna dotycząca sprzętu i technologii dla przemysłu energetycznego obejmowała dane poszukiwania ropy naftowej i gazu, komponenty technologii szczelinowania hydraulicznego, oprogramowanie i dane do projektowania i analizy szczelinowania hydraulicznego, propanty i płyny do szczelinowania hydraulicznego oraz dodatki chemiczne do nich.

RIA Novosti/Mariusz Marszałkowski