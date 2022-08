Japonia jest spokojna o zmiany w projekcie Sachalin 2 Alert

Japoński rząd rozmawia z firmami energetycznymi o przyłączeniu nowej rosyjskiej jednostki do terminala LNG Sakhalin-2.

Projekt Sakhalin-2

Japońskie firmy, Mitsui & Co i Mitsubishi, biorą udział w projekcie LNG Sakhalin-2, do którego ma dołączyć nowa rosyjska firma. Minister przemysłu Japonii uspokaja koncerny, że wzmocni to stabilność dostaw LNG do kraju.

Rząd Japonii podkreśla, że przyłączenie nowej rosyjskiej firmy do Sakhalin-2 nie będzie zagrażać interesom Japonii i prosi o „pozytywne myślenie” dotyczące dalszych kroków.

Mitsui & Co i Mitsubishi posiadają razem nieco ponad 22 procent udziałów w Sachalinie-2, czyli terminala LNG leżącego w Rosji. O decyzji współpracy z rosyjską firmą, Japończycy powiadomią po konsultacjach. Rosja dała miesiąc na ubieganie się o aktywa, które wystawił Gazprom. Nowa rosyjska spółka ma zastąpić dotychczasowego operatora Sakhalin Energy.

Reuters/Maria Andrzejewska