Sądy nakazują fundacji „klimatycznej” Nord Stream 2 przekazanie informacji Alert

Rury Nord Stream 2. Fot. Nord Stream 2

Już dwa tygodnie temu sąd landowy w Schwerinie zdecydował, że kontrowersyjna fundacja na rzecz klimatu i ochrony środowiska Klimaschutz Stiftung musi ujawnić informacje w związku z poparciem spornego gazociągu Nord Stream 2.

Wyrok uzasadniono faktem, że fundacja realizuje zadania publiczne – w tym m.in. bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatyczne – ze środków publicznych.

Mocą wyroku z 25 kwietnia fundacja została zobowiązana dodatkowo także do ujawnienia wiedzy o ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. Jest to o tyle ważne, że wiążą się z tym kwestie budowy gazociągu. Nadal nierozwiązaną kwestią jest rola statku Blue Ship, który znajduje się obecnie w porcie Mukran przed wyspą o tej samej nazwie. Statek o długości 92 metrów został zakupiony przez fundację i wykonał prace związane z rurociągiem Nord Stream 2.

Na przykład nie wiadomo, ile kosztował statek, kto go opłacił i czy nadal pracuje. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez regionalna stacje radiowo-telewizyjna NDR Blue Ship jest obecnie zgłaszany jako „znajdujący się w wyposażeniu” w porcie. Oznacza to, że jest on aktualnie naprawiany lub ładowany.

NDR/Aleksandra Fedorska