Samorządy w nowym świetle. 24 tysiące nowych LED-ów w sieci oświetleniowej Taurona

Nowoczesne, energooszczędne i ekologiczne – 24 tysiące opraw LED-owych trafiło w 2024 roku do sieci oświetleniowej Taurona. Modernizacja objęła m.in. gminy Głogówek, Bierawa, Wyry i Korfantów, gdzie łącznie wymieniono prawie 5 tysięcy opraw. Dzięki temu samorządy znacząco obniżyły zużycie energii, a mieszkańcy zyskali bezpieczniejszą i bardziej komfortową przestrzeń publiczną.



Nowe oświetlenie pozwoliło na znaczne zmniejszenie mocy zużywanej przez sieć. W Głogówku spadła ona ze 178 kW do 71 kW, w Wyrach – ze 116 kW do 32 kW, w Bierawie – z 201 kW do 53 kW, a w Korfantowie – ze 138 kW do 50 kW. Jak podkreśla Marcin Styrna, wiceprezes Tauron Nowe Technologie, modernizacja oświetlenia to nie tylko korzyści ekonomiczne dla gmin, ale także poprawa komfortu życia mieszkańców i bezpieczeństwa po zmroku.

Technologia LED – więcej niż oszczędność

Podstawową zaletą LED-ów jest ich energooszczędność – pozwalają na redukcję zużycia prądu o około 50% w porównaniu do tradycyjnych opraw sodowych. Jeszcze większe oszczędności można uzyskać dzięki systemom sterowania, które dostosowują moc oświetlenia do natężenia ruchu w danej porze dnia.

Oprócz oszczędności, technologia LED charakteryzuje się również dużą trwałością – ich żywotność jest nawet dziesięciokrotnie większa niż w przypadku żarówek sodowych. Dodatkowo, w razie uszkodzenia nie emitują szkodliwych substancji i mogą być łatwo poddane recyklingowi.

Tauron rozświetla południe Polski

Tauron zarządza oświetleniem ulicznym na terenie 600 gmin, posiadając łącznie około 600 tysięcy punktów świetlnych. Już niemal co czwarta oprawa w sieci należy do technologii LED, a proces modernizacji oświetlenia sukcesywnie postępuje, przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców i redukcji kosztów energii dla samorządów.

Tauron / Biznes Alert