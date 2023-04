Samsung odnotowuje najgorszy wynik finansowy od 2009 roku Alert

Koreański gigant technologiczny Samsung ogłosił, że ogranicza produkcję scalonych układów pamięci (półprzewodników) po tym, jak odnotował najniższy zysk od czasu kryzysu finansowego w 2009 roku, co jest znaczącym krokiem w kierunku zakończenia nadmiaru dostaw, który doprowadził do spadku cen w całej branży. Firma zamierza ograniczyć produkcję chipów pamięci do „znaczącego poziomu”.

Chip i półprzewodniki. Fot. Freepik

Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2023 roku największego na świecie producenta układów pamięci spadł o ponad 95% do 600 miliardów wonów (450 milionów dolarów), wyraźnie odbiegając od prognoz analityków, szacujących zysk na poziomie 1,4 biliona wonów.

Jednocześnie Samsung zaznaczył, że jest zaangażowany w długoterminowe inwestycje w branży. – Ograniczyliśmy krótkoterminowe plany produkcyjne, ale ponieważ przewidujemy solidny popyt w perspektywie średnio- i długoterminowej, będziemy nadal inwestować w jakość naszych zdolności produkcyjnych. Będziemy zwiększać środki w badania i rozwój w celu umocnienia wiodącej pozycji technologicznej – napisano w oświadczeniu.

Pandemia Covid-19 wstrząsnęła branżą półprzewodników. Popyt na te mikro urządzenia gwałtownie wzrósł, gdy konsumenci zostali zamknięci w domach i kupowali nowe komputery i smartfony. Tendencja szybko się odwróciła wraz ze zniesieniem ograniczeń, a światowa gospodarka doznała wstrząsów ekonomicznych spowodowanych rosnącą inflacją, rosnącymi stopami procentowymi i wojną na Ukrainie.

Ponadto konflikt między USA a Chinami w sprawie półprzewodników jest wielką niewiadomą i może negatywnie wpłynąć na branżę w nadchodzących latach. W zeszłym tygodniu Pekin rozpoczął przegląd bezpieczeństwa chipów firmy Micron (największy amerykański producent układów pamięci), wzbudzając obawy, że chiński rząd przyjmuje bardziej agresywną linię wobec amerykańskich firm.

