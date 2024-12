Odejście od rosyjskiego LPG nie zagroziło Polsce

Obecnie nie ma zagrożenia związanego z wystąpieniem niedoborów LPG na rynku w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie XII pakietu sankcji, który zakłada wstrzymanie wszelkich dostaw gazu płynnego z Rosji – podało ministerstwo przemysłu w komunikacie.

Od 20 grudnia zostaną wstrzymane wszelkie dostawy gazu płynnego LPG z Federacji Rosyjskiej do Polski. Jak podano w komunikacie, przygotowania do wprowadzenia embarga na LPG w ramach XII pakietu sankcji trwają od 12 miesięcy.

Resort wskazał, że w trakcie spotkań z branżą LPG i organizacjami zrzeszającymi interesariusze ocenili, iż sytuacja na rynku LPG jest stabilna.

Jak podano, udział objętego sankcjami paliwa rosyjskiego w rynku polskim systematycznie maleje i co bardzo istotne przy nieznacznym wzroście cen na stacjach. Podkreślono, że przygotowania do wejścia sankcji we wszystkich sektorach rynku LPG przebiegły dobrze i obecnie nie ma zagrożenia związanego z wystąpieniem niedoborów tego paliwa na rynku.

Rynek reguluje ceny

– Odnosząc się do cen paliw, należy podkreślić, że rynek paliw ciekłych jest rynkiem nieregulowanym, co oznacza, że ceny paliw ciekłych należą do kategorii cen umownych, tj. ustalanych przez producentów w oparciu o mechanizmy rynkowe – zależne od sytuacji na światowych rynkach produktów naftowych, stanu krajowej gospodarki i polityki fiskalnej państwa – napisano.

Dodano, że w warunkach funkcjonowania wolnego rynku paliwowego administracja publiczna ma jedynie pośredni wpływ na kształtowanie cen paliw poprzez ustalanie stawek podatków i opłat.

Biznes Alert / PAP