Santander i InnoEnergy łączą siły, by przyspieszyć inwestycje w OZE

Santander AM i EIT InnoEnergy ogłosiły porozumienie o połączeniu sił w celu przyspieszenia transformacji energetycznej i rozwiązania problemu bezpieczeństwa energetycznego i kryzysu cenowego w Europie poprzez skierowanie kapitału wysokiego ryzyka do najbardziej obiecujących start-upów technologii klimatycznych na kontynencie z portfela EIT InnoEnergy.

Fot. Johan Bros / Pexels.com

Jak czytamy w informacji prasowej, nowy fundusz technologii klimatycznych zapewni prywatnym bankom i inwestorom instytucjonalnym środki do inwestowania w firmy na wczesnym etapie rozwoju, które wywierają konkretny wpływ na trylemat energetyczny – uczynienie energii przystępną cenowo, dostępną i zrównoważoną. Inwestorzy będą pochodzić przede wszystkim z istniejącego portfela spółek EIT InnoEnergy, który obejmuje tak różne sektory jak gospodarka obiegowa, energia odnawialna, magazynowanie energii i efektywność energetyczna, transport i mobilność, inteligentne budynki, miasta i sieci oraz wodór.

Santander AM będzie zarządzał portfelem funduszu. Banco Santander będzie pełnił rolę inwestora, a EIT InnoEnergy będzie współinwestował w nowe rundy start-upów i nadal będzie świadczył im usługi o wartości dodanej, aby zmniejszyć ryzyko i przyspieszyć realizację projektów biznesowych, wykorzystując swój zaufany ekosystem innowacji.

Inicjatywa będzie prowadzona przez komplementarny zespół, który tworzą Santiago Gil, były szef VC w Enagas; Giovanni Bologna, który niedawno dołączył do Santander AM z funduszu VC Athos i Jordi López, były szef działu tworzenia biznesu w EIT InnoEnergy, a teraz w pełni poświęcony temu wspólnemu przedsięwzięciu.

InnoEnergy/Santander/Michał Perzyński