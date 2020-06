Sasin: Pracujemy nad koncepcją spółki, która będzie skupiać polskie aktywa węglowe Energetyka

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że rząd przygotowuje koncepcję utworzenia spółki, która miałaby skupiać polskie aktywa węglowe.

Sasin o nowym pomyśle rządu na węgiel

Pracujemy nad takim projektem. Przygotowujemy taki program, to musi być program na kilka dziesięcioleci, bo jest to pomysł na funkcjonowanie naszej energetyki w najbliższym czasie. Wydaje się, że to dobry pomysł, by budować dwie nogi polskiej energetyki: z jednej strony opartą na odnawialnych źródłach energii, a z drugiej strony to, co jest i będzie jeszcze przez wiele lat podstawą polskiej energetyki, czyli aktywa węglowe. Byłoby dobrze, gdyby funkcjonowały one w innym podmiocie, nastawionym tylko na węgiel. Taki projekt daje szansę na utrzymanie aktywów węglowych korzystając z takich mechanizmów jak rynek mocy, a z drugiej strony da wielkie szanse rozwojowe w tej części energetyki, która sięga dzisiaj po nowe źródła energii

Nie będzie to łatwy proces, będzie to wymagało zmian organizacyjnych, znalezienia sposobu finansowania, całej konstrukcji finansowej. Na razie jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji, na pewno będzie on trwał miesiącami, a nie tygodniami. Warto jednak iść konsekwentnie w tym kierunku, bo to daje szansę polskiej energetyce na niezakłócone funkcjonowanie mimo trudnych warunków, jakie stworzyła w Polsce polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Dyskutujemy o tym, jaki kształt miałby mieć podmiot, który skupiłby wszystkie aktywa węglowe, na razie nie chcę mówić o decyzjach, bo te są jeszcze przed nami. Rozważamy różne formy organizacyjne i prawne, od spółki rynkowej po inne rozwiązania. Najważniejsze jest zapewnienie na 20-30 lat mocnych podstaw do funkcjonowania dla węglowej części energetyki.

Jeszcze przez długi okres górnictwo węgla kamiennego będzie bardzo ważną częścią gospodarki, tak długo, jak będziemy mieli elektrownie węglowe. Musimy zadbać o to, by górnictwo było rentowne, bo nie mamy możliwości dopłacania do górnictwa, ale możemy osiągnąć sposób nie podejmujący działań drastycznych, czyli zamykania kopalń. Będziemy pracować ze stroną społeczną, przygotowujemy pomysł na funkcjonowanie górnictwa na następne lata, będziemy go prezentować w najbliższych tygodniach.

Opracowanie: Michał Perzyński i Bartłomiej Sawicki