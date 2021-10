Schröder przekonuje do gazu jako narzędzia polityki klimatycznej i broni Nord Stream 2 Alert

Gerhard Schroeder / fot. Rosnieft

Według byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera, odejście od węgla zależeć będzie od rozwoju technologi odnawialnych, ale przede wszystkim, od tego jak rozwinięty będzie sektor gazowniczy, który ma być paliwem przejściowym w dochodzeniu do neutralności klimatycznej. – Wszystkie pozwolenia Nord Stream 2 są w porządku i muszą być traktowane zgodnie z prawem – dodaje.



Schröder wygłosił te tezy w swoim podcascie „Die Agenda” emitowanym na portalu ABC. – To, czy naprawdę możesz przyspieszyć wycofywanie węgla, będzie również zależeć od tego, jak daleko jesteś z energią odnawialną, a przede wszystkim, jak daleko jesteś z gazem jako technologią pomostową, która jest z pewnością najlepsza ze wszystkich paliw kopalnych pod względem polityki środowiskowej – powiedział Schröder.

Schröder podkreślił, że dostępność wystarczającej ilości gazu leży w interesie Niemiec. – W żadnym wypadku nie będzie możliwe osiągnięcie przystępnych cenowo dostaw energii dla przemysłu i konsumentów, jeśli gaz nie będzie wykorzystywany jako technologia przejściowa – powiedział. Skrytykował również Zielonych i ich liderkę Annalenę Baerbock, którzy argumentowali, że Nord Stream 2 nie powinien na razie otrzymać koncesji na eksploatację. – Słusznie nalegaliśmy, wszystkie pozwolenia są w porządku, muszą być traktowane zgodnie z prawem i nie mogą paść ofiarą interwencji politycznej – powiedział Schröder.

Były kanclerz wyraził również zaniepokojenie wysokimi cenami gazu i energii w Europie – Niepokoi mnie oczywiście problem wielu osób, które muszą dojeżdżać ze wsi do miasta, ponieważ lokalny transport publiczny nie zapewnia im dojazdu na czas. To jest problem dla zupełnie normalnych rodzin z normalnymi zarobkami. Jeśli chodzi o politykę klimatyczną, trzeba zabrać ze sobą ludzi. A jeśli obciążenia przekroczą limit dla osób normalnie zarabiających, do głosu dojdą populistyczne trendy – ostrzegał Schröder.

Schröder jest członkiem wielu rad nadzorczych rosyjskich spółek energetycznych, m.in. Nord Stream 2 AG czy Rosnieftu. Aktywnie lobbował za budową gazociągu Nord Stream 2.

ABC/RND/Mariusz Marszałkowski