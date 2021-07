Komisja sejmowa poparła projekt nowelizacji ustawy o OZE z poprawkami Alert

Komisja sejmowa do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych poparła projekt nowelizacji ustawy o OZE, który m.in. zmienia definicję małej instalacji – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

W czwartek komisja sejmowa do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych poparła projekt nowelizacji ustawy o OZE z poprawkami. Wśród zaakceptowanych poprawek znalazły się propozycje resortu klimatu i środowiska zmiany daty wejścia w życie niektórych przepisów z pierwszego stycznia 2022 na pierwszego lutego 2022 roku i skrócenie vacatio legis – podaje PAP.

Projekt zmiany ustawy zawiera też zmiany definicji małej instalacji OZE. Zgodnie z uzasadnieniem zmiany te mają ograniczyć obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji, m.in. poprzez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji OZE określonej w ustawie.

W samej ustawowej definicji „małej instalacji” proponuje się zwiększenie maksymalnej mocy zainstalowanej elektrycznej z 500 kW do 1 MW, a maksymalnej mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu – z 900 kW do 3 MW. W uzasadnieniu wskazuje się, że przedsiębiorcy posiadający koncesje, których instalacje spełnią nowe warunki, automatycznie zostaną przeniesieni do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

W projekcie przewiduje się, że KOWR będzie mógł w trybie bezprzetargowym przekazywać w dzierżawę spółkom Skarbu Państwa pod budowę OZE grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Projekt zakłada też przedłużenie do 30 czerwca 2045 roku szeregu mechanizmów. Chodzi o: okres obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego; obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim; obowiązek zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP; obowiązek zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego.

W pierwszym czytaniu została zmieniona definicja instalacji hybrydowej OZE. Pojawiło się wymaganie, by co najmniej pięć procent energii elektrycznej wprowadzanej w okresie roku do sieci przez źródło hybrydowe musiało pochodzić z magazynu energii. Niespełnienie tego wymogu przez źródło, które wygrało aukcję, będzie skutkowało koniecznością zwrotu pomocy publicznej udzielonej w danym roku.

Projekt przewiduje też zmiany w obszarze planowania przestrzennego. Zgodnie z obecnymi regulacjami instalacje OZE o mocy powyżej 100 kW powinny zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, i dalej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt zwiększa ten próg do 500 kW z dwoma wyjątkami.

W studium nie będą musiały być uwzględniane „wolnostojące urządzenia fotowoltaiczne” o mocy do 1 MW ani „urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące”, czyli np. panele dachowe oraz bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem – czytamy na stronie PAP.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura