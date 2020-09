Sekściński: Innowacje z INGA zostaną wdrożone przez PGNiG Energetyka

Program INGA Innowacyjne Gazownictwo, którego pomysłodawcami są PGNiG, Gaz-System oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapewni wsparcie rozwoju najlepszych projektów gazowych. Zdaniem Arkadiusza Sekścińskiego, wiceprezesa zarządu ds. rozwoju PGNiG, przedsięwzięcie jest szansą na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii.

Atrakcyjne narzędzie współfinansowania

– PGNiG kontynuuje działania na rzecz wyszukiwania ciekawych projektów B+R+I. INGA to konkretne forum pozyskiwania takich inicjatyw. Konkurs jest szansą na opracowanie innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w działalności prowadzonej przez PGNiG. To atrakcyjne narzędzie współfinansowania projektów B+R+I dla naukowców i przedsiębiorców, ponieważ nie tylko pozwala pozyskać większość budżetu potrzebnego do realizacji przedsięwzięcia, ale daje również perspektywę wdrożenia, a co za tym idzie – bycia współwłaścicielem skomercjalizowanego rozwiązania przynoszącego znaczne, wynikające ze skali działalności PGNiG, przychody – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGNiG.

INGA to program mający na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności sektora gazownictwa w Polsce. Jego ważny wymiar to ekologia. Zwycięskie projekty zyskają wsparcie w postaci badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez PGNiG i Gaz-System.

Ideą programu jest współpraca nauki z biznesem, która przyczyni się do rozwoju tego kluczowego sektora gospodarki oraz zmniejszenia oddziaływania branży energetycznej na środowisko.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Jędrzej Stachura