Shell i Eneco wybudują w Holandii morską farmę wiatrową do produkcji wodoru Alert

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope

Crosswind, konsorcjum Shella i Eneco, wygrało aukcję na budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy ponad 750 MW u wybrzeży Holandii. Firmy wybudują także instalację do produkcji wodoru w Rotterdamie. Wprawdzie farma została wybrana drogą aukcji, ale wsparcie ze strony państwa będzie zerowe. Jest to już trzeci projekt farmy offshore w Holandii, który powstanie bez subsydiów.

Farma wodorowa u wybrzeży Holandii

Farma wiatrowa Hollandse Kust będzie ulokowane około 18,5 km od wybrzeża prowincji Holandia Północna. CrossWind zainstaluje 69 turbin wiatrowych, każda o mocy 11 MW produkcji Siemens Gamesa, z których większość będzie oddalona od siebie o ponad 1 km. Kabel elektroenergetyczny łączący farmę wiatrową z stacją elektroenergetyczną na lądzie zostanie zostanie położony przez operatora systemu przesyłowego TenneT. Farma ma być gotowa w 2023 roku. Wsparcie mimo mechanizmu aukcyjnego będzie zerowe, a projekt Crosswind wygrał dzięki dodatkowej inwestycji, którą ma być integracja z siecią, magazyny energii lub instalacja służąca do produkcji „zielonego” wodoru. Energia z tej farmy wiatrowej ma posłużyć do produkcji wodoru w instalacji do elektrolizy o mocy 200 MW, która powstanie w porcie w Rotterdamie. Shell ma wykorzystać wytworzony wodór do produkcji petrochemicznej w rafinerii Pernis.

Offshore w Holandii

Energia wiatrowa na morzu pokryje 16 procent zapotrzebowania Holandii na energię elektryczną do 2023 roku. W 2016 roku firma Blauwwind (w skład której wchodzą firmy Shell i Eneco) otrzymała pozwolenie na budowę i eksploatację terenów w strefie farm wiatrowych Borssele. Ta farma wiatrowa jest obecnie w budowie.

Holenderskie farmy wiatrowe na morzu mają obecnie łączną moc około 1 gigawata (GW), która do końca tego roku wzrośnie do prawie 2,5 GW. Do 2023 roku łączna moc morskiej energii wiatrowej osiągnie 4,7 GW. Do 2030 roku całkowita moc wzrośnie do 11 GW, co stanowić będzie 40 procent całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w Holandii.

Rząd Holandii/Offshore Wind/Bartłomiej Sawicki